miércoles 26 de noviembre de 2025
26 de noviembre de 2025 - 20:01

Salario mínimo: los empresarios ofrecieron una suba de $ 4.800 y ahora define Milei

La reunión volvió a fracasar: los gremios pidieron un SMNVM de entre $553.000 y $736.000 peosos. La oferta de losempresarios lollevaba a $326.800.

Por Agencia DIB
El presidente Javier Milei definirá por decreto el monto del salario mínimo.&nbsp;

El presidente Javier Milei definirá por decreto el monto del salario mínimo. 

Archivo DIB.

La reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó hoy sin un acuerdo entre los presentantes de los trabajadores y de los empresarios, luego de que estos últimos ofrecieran un aumento de solo $4.800, por lo que será nuevamente el gobierno, a través de un decreto, el que defina el nivel de incremento.

Más noticias
Los salarios siguen estancados. 

Se reúne el Consejo del Salario Mínimo, que acumula una caída de 31% en la era Milei
movimientos sociales marchan para presionar a milei con un bono de fin de ano

Movimientos sociales marchan para presionar a Milei con un bono de fin de año

El SMVM está en $322.000 pesos desde agosto, un nivel que marca una perdida del poder de compra real del 31,5% desde diciembre de 2023, cuando Milei llegó al poder. Con la suba propuesta por los empresarios, hubiese quedado en $326.800, lejísimo de lo que reclamaron los gremios: llevarlo a entre $553.000 y $736.000 para abril de 2026- .

En ese marco, será el gobierno quien defina por decreto el nivel de increment. Hasta ahora, lo ha hecho y siempre cercano a la posición de los empresarios.

En ese marco, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con datos de la Secretaría de Trabajo, alerta que el haber mínimo actual está incluso 6% debajo del promedio de la década de 1990 ($342.483 a precios de hoy).

¿Para qué sirve el Salario Mínimo Vital y Móvil?

El Salario Mínimo es clave porque se toma como referencia para negociaciones salariales, mediciones estadísticas o prestaciones sociales como el monto mínimo para Desempleados o el Programa Acompañar para mujeres y diversidades víctimas de violencia de género, entre otros.

De modo que sostenerlo en niveles bajos es otra vía que tiene el Gobierno de ajustar el gasto público y el consumo de las familias, lo que en este contexto ayuda mantener a raya la inflación.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Se reúne el Consejo del Salario Mínimo, que acumula una caída de 31% en la era Milei

Movimientos sociales marchan para presionar a Milei con un bono de fin de año

Kicillof sigue esperando: acuerdo por Presupuesto e Impuestos pero postergan el endeudamiento

El gobierno acelera la reforma laboral aunque no tuvo consenso en el Consejo de Mayo

Kicillof busca cobrarle Ingresos Brutos a las operaciones financieras de Nación

Whirlpool cerró de forma sorpresiva su planta de Pilar: hay 220 despedidos

Kicillof volvió a reclamar el endeudamiento y le puso números al fondo para los municipios

Presti pasa a disponibilidad para asumir y se habla de cambios en los mandos

Mientras negocian paritarias, gremios piden que se apruebe el Presupuesto

"Provocación": Estela de Carlotto criticó la designación del teniente general Carlos Presti

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El recinto de Diputados semi vacío. 

Kicillof sigue esperando: acuerdo por Presupuesto e Impuestos pero postergan el endeudamiento

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Juzgan a dos jóvenes por un doble crimen en San Nicolás.

San Nicolás: condenaron a los jóvenes acusados por el doble crimen de la Costanera