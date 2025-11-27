jueves 27 de noviembre de 2025
27 de noviembre de 2025 - 10:57

Terminal Quequén: trabajadores piden ampliar la prórroga para el uso del elevador

Los trabajadores pretenden que la prórroga para el uso del elevador sea por un año y no por seis meses. Cuestionamientos al Consorcio de Gestión de Puerto Quequén.

Por Agencia DIB
Imagen imponente de Puerto Quequén, en la desembocadura del río homónimo, cuyas orillas descansan en los márgenes de las ciudades bonaerenses de Necochea y Quequén.
La Asociación de Personal de Terminales Portuarias de Necochea y Quequén cuestionó la decisión del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén de otorgar una nueva prórroga por 180 días para la operación del elevador portuario y no de un año como reclaman los trabajadores para garantizar previsibilidad operativa y laboral.

Los participantes de la capacitación.

La Asesoría General de Gobierno realizó una capacitación en conducción de grupos de trabajo
El presidente Javier Milei definirá por decreto el monto del salario mínimo. 

Salario mínimo: los empresarios ofrecieron una suba de $ 4.800 y ahora define Milei

A través de un comunicado, la Asociación alertó sobre la grave situación generada en torno al Elevador denominado Terminal Quequén S.A. y la preocupante falta de compromiso con la palabra empeñada, que afecta de manera directa a todos los trabajadores del sector. El plazo de un año, destacaron, “es el mínimo indispensable para garantizar previsibilidad operativa, comercial y laboral y resguardar la continuidad del servicio del elevador”.

En ese sentido, aseguraron que en una reunión mantenida días atrás con la totalidad del directorio del Consorcio, incluida su presidenta Jimena López, el sindicato “recibió el compromiso unánime de que, ante la demora en la finalización del pliego licitatorio, se establecería una prórroga de un año”. Sin embargo, a pesar de ese acuerdo explícito y de la palabra empeñada, a Presidencia del Consorcio decidió extender el plazo solo seis meses.

“Seis meses no van a resolver nada. Si no pudieron sacar el pliego en un año y medio, menos van a hacerlo en seis meses”, sostuvo en diálogo con Ecos Radio 97.9, Diego Iriarte, secretario general de la Asociación de Personal de Terminales Portuarias de Necochea y Quequén, y señaló que no coincide con la decisión de López.

“Esto no es un trabajo común. La actividad depende de cosechas, tiempos y mercados. Una prórroga acotada complica a la empresa y, sobre todo, a los trabajadores”, dijo Iriarte. Y añadió: “Hace cuatro años que venimos padeciendo esta situación: prórroga sobre prórroga, sin que se saque el pliego definitivo. Esto no tendría que ser normal”.

Iriarte explicó que el año pasado la prórroga había sido de un año y aun así generó dificultades. Con solo seis meses por delante, la incertidumbre se profundiza, ya que “para nosotros, un plazo corto genera resquemor. Más aún cuando estamos hablando de 100 familias que dependen de esto”.

En este contexto, y mientras Ecos Diarios informó que los directores aseguraron que el pliego se encuentra “en estado avanzado”, la Mesa Sindical Marítima y Portuaria / Puerto Quequén (que integra la CGT), repudió “la innecesaria y lamentable situación que padecen los trabajadores”.

El comunicado denuncia la “innecesaria y lamentable situación que padecen los trabajadores” de la terminal. Según la Mesa Sindical, los empleados están siendo “diezmados en todas sus garantías laborales” debido a las funciones de las autoridades actuales del Consorcio de Gestión.

La entidad sindical apuntó directamente a la presidenta saliente, Jimena López, a quien identifican como “primera responsable” de la crisis, al señalar que su accionar “pone en peligro la continuidad de los trabajadores”.

Fuente: Agencia DIB

Los participantes de la capacitación.

La Asesoría General de Gobierno realizó una capacitación en conducción de grupos de trabajo

