jueves 27 de noviembre de 2025
27 de noviembre de 2025 - 18:08

Pese al escándalo narco, al final Lorena Villaverde sería senadora nacional

La senadora libertaria electa tiene vínculos con el narco Fred Machado y estuvo presa en EEUU. Pero Patricia Buillrich consigio los votos para sostenera.

Por Agencia DIB
Lorena Villaverde (derecha), diputada y senadora electa, con la hermana del presidente, Karina Milei.&nbsp;

Lorena Villaverde (derecha), diputada y senadora electa, con la hermana del presidente, Karina Milei. 

Archivo DIB.

El Senado convalidaría este viernes a la diputada Lorena Villaverde como senadora de la Nación, por La Libertad Avanza pese a las impugnaciones que sufrió por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado, extraditado a Estados Unidos, y a haber estado procesada en ese país, hace 20 años, en una causa que se abrió porque la detuvieron con más de medio kilo de cocaína en su poder.

Más noticias
El titular del INDEC, Marco Lavagna. 

¿Crecimiento trucho? Por qué el Indec corrigió el índice y qué dicen los economistas
Imagen imponente de Puerto Quequén, en la desembocadura del río homónimo, cuyas orillas descansan en los márgenes de las ciudades bonaerenses de Necochea y Quequén.

Terminal Quequén: trabajadores piden ampliar la prórroga para el uso del elevador

La suerte de Villaverde, cuyo sostenimiento fue la primera misión que se impuso Patricia Bullrich como presidenta del bloque libertario en la cámara Baja, se resolverá en una votación para la cual LLA contaría con entre 19 a 20 votos propios (ella no puede auto votarse). También dispone del apoyo de buena parte de la UCR: los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez; el correntino Eduardo Vischi; la chaqueña Silvana Scheneider y la santafesina Carolina Losada.

También habrá aporte de los gobernadores de Misiones, Santa Cruz, Neuquén, Salta, Tucumán; y Chubut.

Con ese conteo cuenta Bullrich para afirmar la posibilidad de ganar la votación en el recinto, el principal objetivo de la flamante senadora, que tomó esta controversia como el primer test de para su conducción del oficialismo en la problemática cámara Alta, que preside la vicepresidenta Victoria Villarruel, duramente enfrentada con el presidente Javier Milei.

Los vínculos de Villaverde con el narco

Villaverde tiene vínculos estrechos con Claudio Ciccarelli, primo y supuesto testaferro de Federico "Fred" Machado, el empresario argentino que financió la campaña de José Luis Espert y hoy aguarda un juicio por narcotráfico en Texas.

Cicarelli se define como "muy amigo" de Villaverde; en Río Negro se dice que son pareja y socios comerciales. Además, la diputada es investigada por irregularidades en la venta de terrenos en el balneario de Las Grutas, Río Negro.

Por otra parte, según documentos judiciales de Estados Unidos que dieron a conocer diversos medios, Villaverde estuvo detenida en 2002 en el estado de Florida en un expediente por drogas que luego fue desestimado por la Justicia local, pero por vicios procesales: nunca llegó a tener una sentencia. La diputada sostuvo que los cargos fueron “una trampa” y las circunstancias habría sido una entrega de droga vigiladas por las fuerzas de seguridad de ese país, justamente para desbaratar una red narco.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

¿Crecimiento trucho? Por qué el Indec corrigió el índice y qué dicen los economistas

Terminal Quequén: trabajadores piden ampliar la prórroga para el uso del elevador

La Asesoría General de Gobierno realizó una capacitación en conducción de grupos de trabajo

Salario mínimo: los empresarios ofrecieron una suba de $ 4.800 y ahora define Milei

La Legislatura sancionó el Presupuesto y la ley Impositiva, pero postergó el endeudamiento

El gobierno acelera la reforma laboral aunque no tuvo consenso en el Consejo de Mayo

Kicillof busca cobrarle Ingresos Brutos a las operaciones financieras de Nación

Whirlpool cerró de forma sorpresiva su planta de Pilar: hay 220 despedidos

Kicillof volvió a reclamar el endeudamiento y le puso números al fondo para los municipios

Presti pasa a disponibilidad para asumir y se habla de cambios en los mandos

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen imponente de Puerto Quequén, en la desembocadura del río homónimo, cuyas orillas descansan en los márgenes de las ciudades bonaerenses de Necochea y Quequén.

Terminal Quequén: trabajadores piden ampliar la prórroga para el uso del elevador

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una vez terminado los tramos Villa Gesell-Mar Chiquita y San Clemente-Pinamar, la Ruta 11 será autovía desde Esquina de Crotto a Mar del Plata, a lo largo de casi 250 kilómetros.

Ahora sí: la Ruta 11, de San Clemente a Mar del Plata, será una autovía