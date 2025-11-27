Pese al escándalo narco, al final Lorena Villaverde sería senadora nacional

El Senado convalidaría este viernes a la diputada Lorena Villaverde como senadora de la Nación, por La Libertad Avanza pese a las impugnaciones que sufrió por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado, extraditado a Estados Unidos, y a haber estado procesada en ese país, hace 20 años, en una causa que se abrió porque la detuvieron con más de medio kilo de cocaína en su poder.

La suerte de Villaverde, cuyo sostenimiento fue la primera misión que se impuso Patricia Bullrich como presidenta del bloque libertario en la cámara Baja, se resolverá en una votación para la cual LLA contaría con entre 19 a 20 votos propios (ella no puede auto votarse). También dispone del apoyo de buena parte de la UCR : los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez; el correntino Eduardo Vischi; la chaqueña Silvana Scheneider y la santafesina Carolina Losada.

Con ese conteo cuenta Bullrich para afirmar la posibilidad de ganar la votación en el recinto, el principal objetivo de la flamante senadora, que tomó esta controversia como el primer test de para su conducción del oficialismo en la problemática cámara Alta , que preside la vicepresidenta Victoria Villarruel, duramente enfrentada con el presidente Javier Milei.

Los vínculos de Villaverde con el narco

Villaverde tiene vínculos estrechos con Claudio Ciccarelli, primo y supuesto testaferro de Federico "Fred" Machado, el empresario argentino que financió la campaña de José Luis Espert y hoy aguarda un juicio por narcotráfico en Texas.

Cicarelli se define como "muy amigo" de Villaverde; en Río Negro se dice que son pareja y socios comerciales. Además, la diputada es investigada por irregularidades en la venta de terrenos en el balneario de Las Grutas, Río Negro.

Por otra parte, según documentos judiciales de Estados Unidos que dieron a conocer diversos medios, Villaverde estuvo detenida en 2002 en el estado de Florida en un expediente por drogas que luego fue desestimado por la Justicia local, pero por vicios procesales: nunca llegó a tener una sentencia. La diputada sostuvo que los cargos fueron “una trampa” y las circunstancias habría sido una entrega de droga vigiladas por las fuerzas de seguridad de ese país, justamente para desbaratar una red narco.

Fuente: Agencia DIB