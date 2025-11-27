jueves 27 de noviembre de 2025
Legisladores de UxP le pidieron a la oposición aprobar la ley de financiamiento de Kicillof

Diputados y senadores de UxP pidieron un gesto de "responsabilidad histórica" a los bloques de la oposición.

En un comunicado conjunto, los bloques de diputados y senadores bonaerenses le exigieron a la oposición “responsabilidad histórica” para aprobar la ley de autorización para tomar deuda que reclama el gobernador Axel Kicillof.

“La entrada de esa herramienta de gestión resulta indispensable para garantizar el correcto funcionamiento de nuestra provincia y el bienestar de las y los bonaerenses”, plantean los legisladores en el documento, difundido esta tarde.

El proyecto de ley, que plantea un endeudamiento de 3035 millones de dólares intentó tratarse el miércoles, pero no se alcanzaron los consensos necesarios -requiere una mayoría de 2/3- por lo que se pidió un cuarto intermedio con el objetivo de tratarla este viernes.

El comunicado de los diputados rescata la cuestión de la exigencia de una mayoría calificada, admite que el peronismo por sí mismo no puede conseguirla y en ese marco solicita “a todos los bloques” que apoyen la normativa.

El texto busca despejar suspicacias respecto del respaldo al gobernado en el bloque del peronismo, donde Kicillof mantiene una relación tensa con La Cámpora y el Massimo. Tras la imposibilidad de tratar el proyecto anoche -sí se aprobó el Presupuesto 2026 y la Ley de Impuestos- surgieron versiones encontradas sobre la responsabilidad política.

Facundo Tignanelli, el presidente del bloque de Diputados de UxP y mano derecha de Máximo Kirchner, salió al cruce de una versión publicada por el diario La Nación que adjudicaba a su sector una voluntad de trabajr el financiamiento. “Boludeces no”, escribió en sui perfil de

