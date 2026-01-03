sábado 03 de enero de 2026
3 de enero de 2026 - 12:51

Venezuela: Cancillería respaldó las acciones de Estados Unidos y pidió la liberación de Nahuel Gallo

En un comunicado oficial, el organismo valoró la captura de Nicolás Maduro, apoyó la asunción de Edmundo González Urrutia y reiteró el reclamo por el gendarme argentino detenido “de manera arbitraria”.

Por Agencia DIB
El Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina.&nbsp;

El Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina. 

El Gobierno argentino expresó este sábado su respaldo a las acciones llevadas adelante por Estados Unidos en Venezuela, que derivaron en la captura de Nicolás Maduro, y reclamó nuevamente la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo.

El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto”, señaló la Cancillería en un comunicado oficial compartido desde la cuenta del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

Impacto regional

En el texto, el Ejecutivo sostuvo que espera que estos hechos tengan un impacto regional. “La Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional, y pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario”.

Asimismo, el Gobierno argentino manifestó su respaldo a las autoridades surgidas de las elecciones de 2024. “El Gobierno argentino espera y apoya que esta nueva situación haga posible que las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano en las elecciones celebradas en 2024, incluido el presidente electo Edmundo González Urrutia, puedan finalmente ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular expresada en las urnas y a las normas democráticas vigentes”, expresó el comunicado, que además destacó “el liderazgo de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela”.

Compromiso

En otro tramo, la Cancillería reafirmó su posicionamiento ante la comunidad internacional. “La República Argentina reafirma a la comunidad internacional su firme compromiso y plena disposición para lograr, por todos los medios a su alcance, el pleno retorno de la institucionalidad, la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y el bienestar del hermano pueblo venezolano”.

Finalmente, el Gobierno volvió a reclamar por la situación del gendarme argentino detenido en Venezuela. “La República Argentina recuerda que el régimen venezolano es internacionalmente responsable por la integridad física y la seguridad personal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra en situación de detención arbitraria y desaparición forzada, en violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y reitera su llamado a su inmediata liberación”.

Fuente: Agencia DIB

