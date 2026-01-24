sábado 24 de enero de 2026
24 de enero de 2026 - 15:41

Un contraalmirante con estrechos vínculos con Washington quedó a cargo de la inteligencia militar

Se trata de Pablo Javier Barbich. Fue enlace con Estatados Unidos en 2018 y 2019. Aumenta la influencia de los uniformados en inteligencia.

Por Agencia DIB
El ministro de Defensa, Carlos Presti.

El ministro de Defensa, Carlos Presti.

Archivo DIB.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, nombró al contraalirante Pablo Javier Barbich al frente de la Dirección General de Inteligencia (DGI) del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, quien ahora tendrá a su cargo la relación con la Secretaría del Inteligencia del Estado.

La novedad del nombramiento de Barbich se da en pleno debate por la reestructuración del sistema de inteligencia, que el presidente Javier Milei dispuso a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (941) formado el 31 de diciembre por la tarde, y que ahora la oposición en el Congreso busca derogar.

En ese decreto, Milei dio satisfacción a un viejo reclamo de los militares: eliminar la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), que podía ser encabezada por civiles. Por eso, el exministro de Defensa, Jorge Taiana, explicó que el cambio aumentara la influencia de los uniformados en el área.

Barbich, que fue ascendido a contraalmirante en diciembre de 2025, viene de pasar dos añoscomo enlace de la DNIEM en Washington, entre 2018 y 2019, año este último en el que realizó el curso sobre redes transnacionales ilícitas en el Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos, institución a la que también acudieron algunas figuras de La Libertad Avanza (LLA), como Victoria Villarruel, Agustín Laje y Nicolás Márquez.

