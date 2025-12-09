martes 09 de diciembre de 2025
9 de diciembre de 2025 - 21:04

Trump, sin filtro: "Javier Milei estaba perdiendo las elecciones, lo ayudé y ganó"

El presdidente Trump dijo que Javier Milei ganó el 26 de octubre "gracias a mí porque yo lo quise así".

Por Agencia DIB
El presidente Javier Milei y su par norteamericano, Donald Trump. (Embajada EEUU)

El presidente estadounidense Donald Trump se adjudicó el triunfo de su par argentino, Javier Milei, al señalar hoy que “Javier Milei estaba perdiendo las elecciones, yo lo apoyé y ganó con una victoria aplastante gracias a mi porque yo lo quise así".

Diego Valenzuela juró ayer como senador, recibió el diploma de manos de Verónica Magario y luego pidió licencia para poder desembarcar en el gobierno de Javier Milei.

Movida en el Gobierno: Diego Valenzuela listo para dirigir la Agencia de Migraciones
El presidente Javier Milei en la Base Aérea de Las Higueras, en Río Cuarto.

Llegaron los F-16, "un símbolo de la Argentina que estamos construyendo", según afirmó el Presidente

En una extensa entrevista con la periodista Dasha Burns en Político publicada este martes, donde repasó varios temas de la agenda internacional y doméstica.

El mandatario estadounidense tuvo un rol protagónico en la campaña electoral argentina, con respaldo público y también financiero. Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue el encargado de sostener el modelo económico de Milei en momentos en que el tipo de cambio reprimido parecía llegar a su fin.

No es la primera vez que Trump se adjudica la victoria de Milei en octubre. “Fue un gran vencedor que tuvo mucha ayuda de nosotros”, dijo en una charla con periodistas a bordo del avión presidencial a fines de octubre".

Durante la entrevista con el programa The Conversation publicada hoy, Trump confirmó su apoyo también al húngaro Viktor Orbán. Recientemente fue llamativa su intromisión en las elecciones hondureñas, donde llamó públicamente a votar al candidato Nasry “Tito” Asfura.

Fuente: Agencia DIB.

