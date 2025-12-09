Cambios en la Legislatura bonaerense: PRO se desgrana, crecen los Passaglia y la UCR prolonga su crisis

Tal como se esperaba, el nuevo bloque de PRO en el Senado bonaerense se fracturó justo antes de oficializarse por lo que, por ahora, tendrá cinco integrantes y no siete, ya que dos legisladores -Marcelo Leguizamón y María Subiza- se unirán a una banca alineada con los hermanos Passaglia, que también tendrá expresión en Diputados.

Luego de las elecciones del 7 de septiembre, PRO había reducido su representación en la cámara baja de 9 a 7 integrantes : el ahora exintendente de Junín, Pablo Petrecca -presidente-, a Alex Campbell, Jorge Schiavone, Juan Rico Zini y el intendente en uso de licencia de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, además de Marcelo Leguizamón y María Subiza.

Pero tras las negociaciones por la aprobación de la ley de endeudamiento, el armado entró en tensión y dos de sus integrantes decidieron alejarse . La primera fue Subiza, alineada con el armado de los Passaglia y el otro es Leguizamón. A esta hora, hay negociaciones para intentar que Rico Zini siga el mismo camino, con lo que la bancada amarilla podría terminar de cuatro.

L os Passaglia apostaron fuerte en este recambio parlamentario . Manuel, el actual intendente, protagonizó un escándalo la semana pasada cuando exigió reasumir la banca sin tomar licencia en el municipio para votar en contra de la Ley que exigía Axel Kicillof. Se lo impidieron, pero dejó plantada una posición fuerte que parece haber dado frutos: HECHOS -si finalmente se llama así la bancada- tendrá más representantes de los que se había planteado. A Subiza, se suma Lequizamón pero también podrían ir Rico Zini y la senadora Natalia Quintana , una radical que responde al exintendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández. En Diputados, Santiago Passaglia -hermano de Manuel y exintendente de San Nicolás- comandará a su vez un bloque que también integrarán Ignacio Mateucci y Paula Bustos.

Nuevas alianzas en la UCR

El reordenamiento en PRO se combina con los cambios en el radicalismo. Quintana podría terminar con lo Passaglia o también integrar un monobloque. La otra radical en la cámara Alta, Nerina Neumann también armará un monobloque. La separación responde a l a ruptura entre Fernández, el jefe de Quitana, y su exreferente el senador Maximiliano Abad, que controla a Neumann a través de Emiliano Balbín y ahora recompuso su relación su vínculo con Lousteau.

La ruptura en el radicalismo también impacta en Diputados, donde habrá dos bloques: uno encabezado por Diego Garciarena -coronel de Abad en la legislatura- al que se integró Matías Civale, que responde a Lousteau y fue promovido a una vicepresidencia y otro, aún sin nombre, que conformarán Valentín Miranda, Alejandra Lorden y Priscila Minaard.

Como informó DIB, ayer en la sesión preparatoria en la que asumieron los senadores electos en septiembre, quedó pendiente, además de la conformación de los bloques, la designación de las vicepresidencias de la Cámara: solo se confirmó la que ocupa Carlos Kikuchi.

Fuentes del Senado dijeron a este medio que se negocia para tratar de cerrar esos nombramientos antes de la semana que viene. Pero como ocurre en el caso de la conformación de los bloques, todo podría estirarse hasta la próxima sesión del cuerpo, que podría ser en marzo.