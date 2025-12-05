El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias desde el 10 de diciembre: qué proyectos busca aprobar

El presidente Javier Milei junto a su hermana Karina, Secretaria General de la Presidencia; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

El presidente Javier Milei firmó este viernes el decreto que convoca a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional , entre el 10 y el 30 de diciembre. En ese período, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) buscará sancionar el proyecto de Presupuesto 2026 e iniciar los debates en comisión de las diferentes reformas que son impulsadas desde el Poder Ejecutivo.

"En el día de hoy el Presidente de la Nación firmará el decreto convocando al Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 10 hasta el 30 de diciembre", comunicó el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y precisó cuáles será los debates a tratar que busca aprobar la gestión libertaria.

- Presupuesto 2026



- Presupuesto 2026



- Inocencia Fiscal



- Compromiso nacional para la… — Manuel Adorni (@madorni) December 5, 2025

El objetivo del oficialismo es tratar en diciembre el Presupuesto y la reforma del Código Penal, mientras para febrero quedarían las reformas laboral y tributaria, así como también la ley de Glaciares.

Quienes estarán al frente de las negociaciones en el Congreso son el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con intervención del ministro del Interior, Diego Santilli.

De igual modo, Adorni, escoltado por Santilli, lleva adelante el diálogo con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, con la intención de sumar voluntades legislativas para sancionar las reformas de segunda generación que diseñó Milei.

El Gobierno buscará aprobar además en las sesiones extraordinarias el proyecto de Inocencia Fiscal, que busca dar resguardo a las personas para que blanqueen el dinero no declarado en la económica real.

Fuente: Agencia DIB