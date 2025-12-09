Movida en el Gobierno: Diego Valenzuela listo para dirigir la Agencia de Migraciones

Diego Valenzuela juró ayer como senador, recibió el diploma de manos de Verónica Magario y luego pidió licencia para poder desembarcar en el gobierno de Javier Milei.

El reacomodamiento del Gobierno nacional tras las elecciones legislativas vuelve a colocar en el centro de la escena a Diego Valenzuela . El ex intendente de Tres de Febrero y senador provincial de La Libertad Avanza en uso de licencia es uno de los nombres que suenan con más fuerza para desembarcar en el Ministerio de Seguridad al frente de la flamante Agencia Nacional de Migraciones , un organismo recientemente relanzado y que atraviesa un proceso de revisión interna.

Piqueteros realizaron cortes contra la reforma laboral y el ajuste en varias zonas de la provincia

La posibilidad comenzó a tomar forma en los últimos días, cuando fuentes de la administración libertaria confirmaron que existieron conversaciones entre Valenzuela y funcionarios del Ejecutivo.

El llamado llegó incluso antes de su jura como senador: le pidieron que reconsiderara su permanencia en la banca y solicitara licencia, un movimiento que terminó concretando. Según señalaron en su entorno, “hará lo que necesite el Gobierno” y su rol será definido en diálogo con la ministra Alejandra Monteoliva, sucesora de Patricia Bullrich.

El dirigente, que se convirtió en el primer intendente del PRO en dar el salto hacia La Libertad Avanza a principios de año, mantiene un vínculo fluido con el presidente Javier Milei desde los años de universidad. Esa relación personal y su alineamiento político con Bullrich -quien impulsó la creación de la nueva agencia migratoria- lo posicionan como un candidato natural para ocupar un cargo de peso dentro de Seguridad.

Ayer Valenzuela juró como senador provincial, celebró en redes la conformación del nuevo bloque libertario en la Legislatura bonaerense y, apenas horas después, solicitó licencia. Algo similar ocurrió con Gabriel Katopodis, quien juró pero pidió licencia para continuar como ministro de Infraestructura de Axel Kicillof.

Embed Se renovó el Senado bonarense, y este es el nuevo bloque de @LLAenPBA! pic.twitter.com/X6CSnoVJpq — Diego Valenzuela (@dievalen) December 8, 2025

Cómo será la agencia de Migraciones

La Agencia Nacional de Migraciones es una de las piezas en revisión tras la reorganización del Gabinete. El 25 de noviembre, Bullrich presentó el relanzamiento del organismo, que ahora depende de Seguridad y apunta a reforzar el control fronterizo, optimizar la inteligencia migratoria y coordinar políticas contra los delitos transnacionales.

La gestión libertaria sostiene que, ante un escenario regional marcado por desplazamientos criminales y organizaciones violentas, la protección de las fronteras debe ser considerada un asunto de Seguridad Nacional.

Actualmente, la agencia está encabezada por Sebastián Seoane, pero su continuidad está bajo análisis. Fuentes cercanas al Ejecutivo admiten que la silla se encuentra “en evaluación”, en línea con la idea de dotar al área de un perfil más operativo y policial, inspirado en modelos internacionales como la patrulla fronteriza de Estados Unidos.

Valenzuela, historiador y periodista antes de dedicarse de lleno a la política, llegaría a Migraciones con la misión de imprimir esta nueva impronta. Su salto desde un discurso moderado hacia posiciones más confrontativas durante la última campaña lo acercó a la línea dura que impulsa el gobierno libertario en materia de seguridad e inmigración. Ese giro político, sumado a su experiencia de gestión municipal desde 2015, es uno de los factores que ponderan en la Casa Rosada.

La eventual designación también tendría impacto en sus aspiraciones futuras: Valenzuela es uno de los dirigentes que La Libertad Avanza evalúa para competir por la gobernación bonaerense en 2027. Un cargo nacional de alta visibilidad podría fortalecer ese proyecto, en un tablero donde también aparece Diego Santilli, hoy ministro del Interior.

Mientras tanto, el Gobierno acelera definiciones. “Se está charlando, faltan cerrar temas administrativos”, señalaron fuentes del oficialismo.