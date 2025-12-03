miércoles 03 de diciembre de 2025
3 de diciembre de 2025 - 11:40

El Gobierno descartó intervenir la AFA pero dijo que tiene "inconsistencias contables" por US$111 millones

Así lo aseguró el titular de la IGJ, Daniel Vitolo, en medio de la polémica y las críticas hacia Claudio “Chiqui” Tapia.

Por Agencia DIB
El presidente de la AFA, Claudio Tapia.&nbsp;

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, dijo este miércoles que el Gobierno de Javier Milei descarta intervenir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, en medio de las denuncias por presuntas irregularidades y desmanejos financieros.

Pese a que Vitolo confirmó que el organismo detectó “inconsistencias contables” por US$111 millones, aclaró que “nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA”.

“La Inspección de Justicia no está decidida ni tampoco está pensando, ni siquiera considerando recomendar una intervención y tampoco lo está pensando el ministro de Justicia. Así que es un escenario que hay que descartar”, puntualizó Vitolo en comunicación con Radio Rivadavia.

Sin embargo, el titular de dicho organismo explicó que la entidad futbolística sigue sujeta al control de este organismo, ya que no completó los procedimientos legales necesarios para trasladar su sede fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La AFA nunca presentó ante la Inspección de Justicia el estatuto reformado. Sigue estando bajo mi órbita”, aseguró.

Vitolo también cuestionó la situación contable del organismo y señaló que la asociación busca mudarse a la Provincia “para que nadie los revise”. “Hace ocho años que la AFA tiene inconsistencias contables. Celebraron una asamblea sin avisarnos fuera de nuestra jurisdicción. Podemos no aprobar los estados contables, por lo que la AFA tiene ocho años de estados contables sin aprobar", dijo.

Y enumeró: “Hay pagos a los jugadores, gastos de hotel, aportes y subsidios a la FIFA y la Conmebol por US$12 millones. Si tomamos en valor pesos a las inconsistencias encontradas por nosotros, y lo llevamos a dólares de aquel momento y el actual, la AFA tiene que explicar gastos por US$111 millones. Tenemos que saber en qué se gastó ese dinero. La Superliga, que depende de la AFA, tiene que explicar el gasto de US$348 millones”.

Fuente: Agencia DIB

