viernes 05 de diciembre de 2025
5 de diciembre de 2025 - 20:44

La dueña de una empresa láctea bonaerense reveló chats privados con Javier Milei

Gabriela Benac, titular de la firma Luz Azul, reveló que le pidió al Presidente que ponga el foco en las Pymes y no en la macroeconomía.

Por Agencia DIB
Luz Azul

La dueña de la empresa láctea bonaerense Luz Azul reveló este viernes el contenido de una serie de mensajes privados que intercambió con el presidente Javier Milei, y en los le pidió al mandatario que hiciera “foco” en las Pymes y deje de “contestarle a economistas” durante sus intervenciones públicas.

La empresaria Gabriela Benac contó que le escribió a Milei porque “no le gustó” el mensaje que dio el jefe de Estado en el Congreso de Líderes organizado por el diario digital El Cronista y dio a conocer, en diálogo con la radio AM750, el contenido de la conversación con el Presidente.

“Javier, por qué te ocupás de contestarle a los economistas, que no me importa ni quiénes son. Hablanos a los emprendedores y a los que trabajamos”, relató Benac sobre su pedido al Presidente vía Whatsapp.

La titular de la conocida firma láctea Luz Azul, con presencia en varias localidades bonaerenses, le manifestó a Milei el apoyo a su proyecto, aunque demandó que “haga foco” en las PyMEs. “Él está enceguecido en la macro y en algo tan técnico que no lo podemos creer”, subrayó Benac.

En otro tramo del reportaje radial, contó lo que le contestó el mandatario. “Estoy cansado de economistas mediocres y periodistas ladrones que critican porque no saben o no entienden. No puede ser que decir estas estupideces resulte gratis”, habría dicho Milei. “Muchos de los que estaban en el evento apoyan, pero después contratan a esa gente. Estos tipos hicieron quebrar empresas y están todo el tiempo generando problemas”, replicó el jefe de Estado a la empresaria del rubro lácteo.

Fuente: Agencia DIB

