"90 por ciento de acatamiento": ATE paró contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno

Rodolfo Aguiar﻿, titular de ATE.

El gremio estatal ATE realizó este martes un paro nacional en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, una medida que, según su secretario general, Rodolfo Aguiar, tuvo un acatamiento del “90 por ciento”. La protesta se desarrolló pese al anuncio oficial de que se descontaría el día a quienes se plegaran.

Desde las 11, la organización llevó adelante una concentración frente al Congreso para reclamar la reapertura de paritarias, rechazar el recorte en organismos descentralizados y manifestarse contra los alcances de la reforma laboral. Entre las principales preocupaciones del sindicato se encuentra la posibilidad de que los ajustes impacten en alrededor del 10% del personal de instituciones como el Conicet, el Indec, la Anses, el INTA y el INTI, entre otros organismos.

ATE bonaerense también se movilizó hacia el Congreso. Su secretario general, Claudio Arévalo, afirmó: “Este paro nacional lo hacemos junto con organizaciones sociales y políticas. Le decimos a Milei que los trabajadores, los estudiantes y los jubilados estamos unidos para seguir enfrentando esta política neofascista”.

En esa línea, agregó: “Desde ATE provincia de Buenos Aires y desde la CTA Autónoma les exigimos a Milei, a los intendentes y a los gobernadores que reabran las paritarias porque los trabajadores están atravesado situaciones de miseria”. Arévalo completó su mensaje con un reclamo por fondos: “En la provincia de Buenos Aires el gobierno nacional nos robó 13 billones de pesos que eran utilizados para salud, educación y políticas públicas”.

El dirigente bonaerense también anticipó nuevas acciones: “El miércoles nos vamos a movilizar a plaza Italia, en Zárate, para exigir la reincorporación de los despedidos de las dos centrales nucleares. Defender Atucha es defender la soberanía y defender la soberanía es defender las fuentes de trabajo”. Jornada de protesta Tal como informó DIB, ATE participó de una jornada de protesta junto a organizaciones sociales, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Polo Obrero y la CCC. La manifestación estuvo enfocada en reclamar contra el ajuste implementado por el gobierno nacional, en particular por los recortes en ayuda social, y también en rechazar la reforma laboral que la administración de Javier Milei anunció que enviará al Congreso.

