Llegaron los F-16, "un símbolo de la Argentina que estamos construyendo", según afirmó el Presidente

El presidente Javier Milei encabezó en la ciudad de Río Cuarto , provincia de Córdoba , el acto de presentación de los primeros seis aviones de combate F-16 incorporados a la Fuerza Aérea Argentina , una inversión que el Gobierno considera estratégica para reforzar la capacidad defensiva del país. Antes del acto, los aviones hicieron un paso por la Ciudad de Buenos Aires , donde cautivaron a la gente que se congregó, sobre todo, en la Plaza de Mayo para ver el vuelo rasante de las aeronaves.

En su discurso en la Base Aérea de Las Higueras , Milei afirmó que la llegada de la flota marca “un día histórico para todos los argentinos” y señaló que la nueva etapa en materia de defensa busca revertir décadas de “destrato” hacia las Fuerzas Armadas .

El Presidente destacó la demostración aérea realizada por los pilotos desde Río Cuarto hasta la Casa Rosada y su retorno a la base, un operativo que permitió que “cientos de miles de argentinos levantaran la mirada y vieran por primera vez sus ángeles protectores surcando el cielo” .

Aseguró que los F-16 se convierten desde ahora en “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino” y remarcó que su incorporación incrementará el nivel de seguridad para toda la población.

“Dejaron al país indefenso”

En su mensaje, Milei sostuvo que los gobiernos anteriores “dejaron al país indefenso” y vinculó esa situación con decisiones motivadas por intereses partidarios. Afirmó que su administración se propone “poner la defensa de la Patria en el lugar que se merece”, con una estrategia sostenida en la reconstrucción de las capacidades militares nacionales.

En ese marco, agradeció especialmente al exministro Luis Petri, responsable de materializar la compra de los F-16, quien dejó el cargo para asumir una banca en la Cámara de Diputados.

El Presidente confirmó que el Ministerio de Defensa quedará a cargo del Teniente General Carlos Alberto Presti, a quien describió como un “militar de trayectoria y valores institucionales sólidos”, y cuestionó las críticas surgidas en sectores de la oposición por la designación del nuevo ministro. Consideró que parte del debate público responde a una “posición infantil” y acusó al kirchnerismo de promover durante veinte años un proceso de “demonización” de las Fuerzas Armadas.

“Mandato histórico”

El mandatario sostuvo que la visión de soberanía de sus críticos se reduce a “una gran villa miseria decorada con banderines”, mientras que su administración busca reconstruir riqueza y las herramientas necesarias para protegerla. Subrayó que la Argentina ya vivió un período de expansión hace más de un siglo y afirmó que existe un “mandato histórico” para recuperar aquella senda de crecimiento nacional.

En el tramo final del discurso, Milei definió a los F-16 como “un símbolo de la Argentina que estamos construyendo”, un país -dijo- que pretende recuperar protagonismo internacional. Agradeció a los equipos del Poder Ejecutivo y de la Fuerza Aérea que intervinieron en las gestiones y en la puesta en marcha del programa. “Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando”, expresó el Presidente al cerrar el acto.

Respaldo de EE.UU.

En tanto, Estados Unidos respaldó a la Argentina durante todo el proceso de adquisición, al aprobar la transferencia de los cazas desde Dinamarca y al proporcionar 40 millones de dólares en Financiamiento Militar Extranjero, como parte del pago inicial del paquete de Ventas Militares al Extranjero, valuado en 560 millones de dólares.

El paquete incluye no solo la transferencia de las aeronaves, sino también capacitación, mantenimiento y apoyo técnico a largo plazo, con una parte del financiamiento asumido por el Estado argentino.

De Rio Cuarto a Tandil

Los aviones operarán inicialmente en Río Cuarto y serán trasladados posteriormente a su base definitiva en la ciudad bonaerense de Tandil.

La entrega forma parte de un plan escalonado que contempla la llegada de seis aeronaves por año hasta completar las 24 previstas en diciembre de 2028.

