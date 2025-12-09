martes 09 de diciembre de 2025
9 de diciembre de 2025 - 20:33

Rocca amenaza con cerrar una planta de Tenaris en Provincia por la competencia china

Se trata de la planta de Tenaris, una de las compañías de Rocca, en Valentín Alsina. Construyen el gasoducto para exportar GNL desde Vaca Muerta.

Por Agencia DIB
La planta de Tenaris en Valentín Alsina.&nbsp;

La planta de Tenaris en Valentín Alsina. 

Archivo DIB.

Paolo Rocca, el CEO de Tenaris, amenaza con cerrar la planta de fabricación de tubos sin costura que la compañía tiene en Valentín Alsina, en el partido de Lanús, si las petroleras deciden importar desde Chin o India los insumos para construir el gasoducto para exportar gas licuado desde Vaca Muerta.

Más noticias
Rodolfo Aguiar﻿, titular de ATE.

"90 por ciento de acatamiento": ATE paró contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno
Crecimiento de la construcción según el Indec.

Indec: en octubre la construcción se incrementó 8%, pero la producción industrial retrocedió 2,9%

Se trata del proyecto para hacer un gasoducto de 400 kilómetros entre Vaca Muerta y el Golfo San Matías, provincia de Río Negro, para exportar gas licuado. Es 100% privado: se lo adjudicó Southern Energy, una sociedad integrada por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).

A esa empresa e indirectamente al gobierno presiona Rocca con el cierre de la planta de Vanetín Alsina si compran los caños afuera. Es una puja dura, porque fuentes del mercado dijeron a medios especializados que los productos importados desde China o India -incluso desde México- son un 40% más baratos que los de Tenaris.

¿Cómo es la planta?

La planta de Valentín Alsina, que ahora Rocca amenaza con cerrar, se montó para las obras públicas del Gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del Gasoducto Norte. Si bien se inauguró en 1948, ahora trabaja por proyecto, con una dotación de entre 300 y 400 empleados. La revelación de los costos, ahora sembró dudas sobre aquellas obras.

El discurso de defensa de la industria nacional que Rocca levantó en su última exposición pública, en un tiro por elevación al gobierno de Milei, tiene sus matices en la realidad del grupo. En la planta de Valentin Alsina no se fabrican las chapas de los caños. Se limitan a recibir las chapas que Techint fabrica en sus planas de Brasil, para enrollarlas y soldarlas.

El mismo espíritu práctico exhibe Rocca a la hora de definir donde paga impuestos. El holding de Rocca cuenta con una arquitectura tributaria que terceriza vía Uruguay para aliviar la carga impositiva, mientras su domicilio fiscal está en Luxemburgo.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

"90 por ciento de acatamiento": ATE paró contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno

Indec: en octubre la construcción se incrementó 8%, pero la producción industrial retrocedió 2,9%

Inundaciones: PBA dio el OK al tramo V Plan del Salado pero no puede arrancar por una demora de Nación

Los gremios docentes también le piden paritarias a Axel Kicillof

Récord histórico: las importaciones de consumo treparon a US$ 8.376 millones, 25% más que en 2018

Anuncian una nueva baja de retenciones para los agroexportadores

Las ventas minoristas pyme cayeron 4,1% interanual en noviembre, según CAME

Fin de semana largo: se movilizaron 1,4 millones de turistas, pero las estadías son cada vez más cortas

Luis Caputo apuntó contra el intendente Federico Achával: "No compren nada en Pilar"

Autos usados: la venta sufrió una fuerte caída en noviembre

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El récord histórico en importaciones está encabezado por los electrodomésticos: ingresaron del exterior un 217,7% más de estos equipos que en 2023.

Récord histórico: las importaciones de consumo treparon a US$ 8.376 millones, 25% más que en 2018

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El presidente Javier Milei y su par norteamericano, Donald Trump. (Embajada EEUU)

Trump, sin filtro: "Javier Milei estaba perdiendo las elecciones, lo ayudé y ganó"