Rocca amenaza con cerrar una planta de Tenaris en Provincia por la competencia china

Paolo Rocca , el CEO de Tenaris, amenaza con cerrar la planta de fabricación de tubos sin costura que la compañía tiene en Valentín Alsina, en el partido de Lanús, si las petroleras deciden importar desde Chin o India los insumos para construir el gasoducto para exportar gas licuado desde Vaca Muerta.

Se trata del proyecto para hacer un gasoducto de 400 kilómetros entre Vaca Muerta y el Golfo San Matías, provincia de Río Negro, para exportar gas licuado. Es 100% privado: se lo adjudicó Southern Energy, una sociedad integrada por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).

A esa empresa e indirectamente al gobierno presiona Rocca con el cierre de la planta de Vanetín Alsina si compran los caños afuera. Es una puja dura, porque fuentes del mercado dijeron a medios especializados que los productos importados desde China o India -incluso desde México- son un 40% más baratos que los de Tenaris.

La planta de Valentín Alsina, que ahora Rocca amenaza con cerrar, se montó para las obras públicas del Gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del Gasoducto Norte. Si bien se inauguró en 1948, ahora trabaja por proyecto, con una dotación de entre 300 y 400 empleados. La revelación de los costos, ahora sembró dudas sobre aquellas obras.

El discurso de defensa de la industria nacional que Rocca levantó en su última exposición pública, en un tiro por elevación al gobierno de Milei, tiene sus matices en la realidad del grupo. En la planta de Valentin Alsina no se fabrican las chapas de los caños. Se limitan a recibir las chapas que Techint fabrica en sus planas de Brasil, para enrollarlas y soldarlas.

El mismo espíritu práctico exhibe Rocca a la hora de definir donde paga impuestos. El holding de Rocca cuenta con una arquitectura tributaria que terceriza vía Uruguay para aliviar la carga impositiva, mientras su domicilio fiscal está en Luxemburgo.

