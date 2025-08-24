lunes 25 de agosto de 2025
24 de agosto de 2025 - 18:17

Tras los audios de las coimas, reapareció Karina Milei: "Vinimos para que no roben más"

La hermana del Presidente volvió a mostrarse en público en La Matanza ante 8.000 militantes libertarios, en medio de la causa judicial por presuntas coimas en la ANDIS.

Karina Milei reapareció en un acto de LLA en La Matanza

Karina Milei reapareció en un acto de LLA en La Matanza

Karina Milei eligió el conurbano para romper el silencio. En medio de la tormenta política y judicial que golpea al Gobierno, la secretaria general de la Presidencia reapareció en La Matanza durante una “Jornada de Formación de Fiscales” de La Libertad Avanza. Frente a miles de asistentes, dejó un mensaje con tono electoral pero también de defensa propia: “Vinimos para que no roben más”.

Leé Además
Marlene Spesso junto a su hijo, Ian Moche, de 12 años, referente desde La Plata en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad

Coimas en discapacidad: "Hay mucho por investigar", afirmó la madre de Ian Moche
Javier Milei y su hermana Karina optaron por el silencio público

"Utilización política": la apuesta oficial frente a los audios de las coimas

“Quiero agradecerles porque, la verdad, es bestial la cantidad de gente también que quedó afuera”, dijo el sábado ante más de 8.000 personas, según los organizadores. Y reforzó: “Pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más”.

A la actividad asistieron dirigentes libertarios y aliados como José Luis Espert, Diego Santilli, Martín Menem, Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko. Más tarde, Karina reforzó el mensaje en sus redes sociales: “Más de 8.000 guerreros en el conurbano se capacitaron para fiscalizar. Así se defiende la libertad: cuidando cada voto, enfrentando al kirchnerismo y asegurando que nunca más decidan por nosotros. El cambio es en las urnas y en la calle. Libertad o nada”.

Mientras tanto, en la Casa Rosada el control de daños quedó en manos del asesor Santiago Caputo. La línea oficial, por ahora, es denunciar la “utilización política” de los audios, sin negar del todo su veracidad. “Por ahora no tenemos certezas de nada”, admitieron en el Ejecutivo, que al mismo tiempo desplazó a Spagnuolo y a Daniel Garbellini de la ANDIS y dispuso la intervención del organismo.

El problema para el Gobierno es que aceptar la autenticidad parcial de las grabaciones abre la puerta a que también sea genuino el fragmento donde se apunta a Eduardo “Lule” Menem como supervisor de la recaudación. Esa mención es la más incómoda: compromete a la mesa chica del poder y a la propia Karina.

Javier Milei, en tanto, se mantiene en silencio. En la última semana habló de economía en Rosario y se mostró activo en redes sociales, pero sin pronunciarse sobre la crisis en la ANDIS. La incógnita ahora es si el mensaje de su hermana, repetido como un mantra ante la militancia, es también el que él quiere escuchar.

Temas
Seguí leyendo

Coimas en discapacidad: "Hay mucho por investigar", afirmó la madre de Ian Moche

"Utilización política": la apuesta oficial frente a los audios de las coimas

El escándalo de las coimas: las claves de un cisne negro que puede definir la elección en provincia

Alejandro Fantino explicó el trasfondo de la nota con Diego Spagnuolo que anticipó el escándalo de las coimas

Victoria Villarruel se despega del escándalo de las coimas: "Yo cumplo mi rol con rectitud"

Guillermo Francos: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

La mención de Karina Milei en audios sobre coimas podría terminar en la expulsión de Diego Spagnuolo

El escándalo del fentanilo contaminado hace temblar a Lugones

Audios y coimas: Axel Kicillof se preguntó "¿por qué lo echaron a Spagnuolo si son falsos?"

Maximiliano Abad participó de un encuentro en la Embajada de China para fortalecer los vínculos bilaterales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Audios y coimas: Axel Kicillof se preguntó "¿por qué lo echaron a Spagnuolo si son falsos?"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Ingresantes de la Policía Bonaerense. 

La Provincia extendió el límite de edad para ingresar a la Policía

Por  Agencia DIB