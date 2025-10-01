Tensión en Diputados: La oposición exige la salida de José Luis Espert de la Comisión de Presupuesto

Con la presencia de José Luis Espert , la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados está reunida desde el mediodía para iniciar el debate del proyecto de presupuesto 2026 que envió el Gobierno. La discusión es tumultuosa porque el bloque de Unión por la Patria le reclamó en la propia cara de Espert que dé un paso al costado como presidente de la comisión por sus presuntos vínculos con un narco detenido en Viedma y que es reclamado por la Justicia de los Estados Unidos. Otros bloques se sumaron.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, aseguró que "es inentendible" que siga como presidente José Luis Espert de la comisión de Presupuesto y "tiene que ser removido en forma inmediata" , en función de la investigación por el cual aparece recibiendo aportes en la campaña de un empresario acusado de narcotráfico.

Martínez se lo expresó a Espert que preside la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda donde debe exponer los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Pablo Quirno.

Al inicio del debate, Martínez recordó que " Tolosa Paz pidió su remoción en julio, ya que no abre la comisión si no es para debatir una iniciativa del Poder Ejecutivo. Todas las leyes la hicimos a partir del mecanismo de emplazamiento ".

Señaló que ahora con el nuevo elemento de la investigación en Estados Unidos donde aparece que habría recibido 200 mil dólares del empresario Fred Machado acusado de narcotráfico, es " inentendible que siga siendo el presidente de la comisión de Presupuesto y tiene que ser removido inmediatamente"

"Lo cierto es que hoy sientan al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, al lado de una persona que la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le reclama inmediata explicaciones ya que no puede haber gente vinculado a narcos, y en ese escenario que se quiere debatir el Presupuesto 2026", agregó.

Dijo que le mandó una nota al jefe del bloque de LLA "para que elijan a otro miembro porque sería un despropósito que Espert siga a cargo de la comisión" ya que es "el principal obstáculo" para avanzar con un debate del Presupuesto.

Esperto no responde

Espert, quien encabeza la lista de candidatos de La Libertad Avanza a la Cámara de Diputados por Buenos Aires, no respondió a los pedidos de explicación de la oposición. En sintonía, sus colegas libertarios ensayaron una férrea defensa en torno a su figura y lo ratificaron en su cargo. Acto seguido y pese a las protestas opositoras, hizo ingresar a la comisión al secretario de Hacienda, Carlos Guberman para que explique los principales lineamientos del presupuesto 2026.

“No hay que hablar de otra cosa que no sea el presupuesto”, planteó el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni. Y agregó: “Todo esto es campaña, es show. Vinimos a hablar del presupuesto”.

La oposición anticipó que no se quedará con los brazos cruzados ante el ninguneo del oficialismo e intentará la semana próxima llevar al recinto un proyecto de resolución de la diputada Victoria Tolosa Paz para desbancar a Espert de la presidencia de la comisión. No será fácil, admiten los principales lugartenientes opositores, ya que para ello necesitarán del apoyo de la oposición “dialoguista” que, por ahora, se recluye en el silencio.

Esta cerrada defensa en torno de Espert de los diputados libertarios se contradice con la postura que esta mañana esgrimió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también candidata a senadora por el oficialismo nacional en la Ciudad, le pidió este miércoles explicaciones urgentes a Espert.

Esteban Paulón (Encuentro Federal) le pidió a Espert que “se autoexcluya” y le refregó las declaraciones de Bullrich. “Usted no puede presidir el debate: mete ruido en una discusión tan trascendente como es el presupuesto. Si no se autoexcluye, entonces iremos por los canales institucionales para que su remoción sea discutida en el recinto y en las comisiones correspondientes”, enfatizó.

Por su parte, Juan Manuel López (Coalición Cívica) le reprochó a Espert su desempeño en la Comisión de Presupuesto desde que asumió su presidencia. “El año pasado se llevó el presupuesto 2025 a su casa previo a dictaminar. Solo reunió a la comisión cuando fue emplazado. Usted es un mal diputado y un mal presidente de la comisión”, acusó.

“Ahora surgió un nuevo elemento (el presunto cobro de US$200.000 de Machado) sobre el que usted no da explicaciones. Si usted tiene un mínimo sentido de la responsabilidad, debería retirarse (de esta comisión)”, sostuvo.

El papel que jugó la denuncia de Grabois

Las acusaciones contra Espert fueron motorizadas por el dirigente social y postulante de Fuerza Patria Juan Grabois, quien presentó una denuncia judicial en la que informó que tenía copia de un documento que está en poder de la Justicia de Estados Unidos en una causa donde se investiga al empresario Fred Machado, en el que está registrado un supuesto giro de US$200.000 a Espert, dinero con origen en actividades ilícitas.