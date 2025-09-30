José Luís Espert comparó la denuncia en su contra con el caso Maldonado: "campaña sucia"

El diputado José Luis Espert , cabeza de la lista bonaerense de La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre, comparó hoy la difusión de un documento de la justicia de Texas, en EE.UU., que lo vincula con una trata de financiamiento narco, con la muerte de Santiago Maldonado : para él, ambos son casos de “campaña sucia” del kirchnerismo .

Espert se presentó hoy en Olavarría para seguir su campaña para la reelección, dos días después de que se publicara un documento que forma parte de la causa contra Fred Machado en EEUU, en el cual se indica una transferencia de 200 mil dólares con el diputado argentino como receptor, realizada en febrero de 2020.

Pese a esa documentación -parte de una contabilidad ilegal que llevaba Debra Lynn Mercer-Erwin, la excontadora de Machado, condenada por el caso- Espert se desentendió de cualquier responsabilidad : repitió, como lo había hecho el domingo en Radio Mitre, que todo forma parte de una operación en su contra.

“Es una denuncia que vengo sufriendo desde el año 2021 cuando infructuosamente trataron de que yo no entre a la Cámara de Diputados“, expresó en un contacto con el periodismo en Olavarría.

La referencia es a diversas publicaciones periodísticas que desde ese momento vienen marcando la relación de Espert con Machado, que incluyen fotos con su exjefe de campaña Nazareno Etchepare frente a un avión de Machado, que como el mismo aceptó usó para viaja a Viedma.

Pero Espert hizo caso omiso a esos antecedentes y a la novedad proveniente de la justicia norteamericana y apuntó al dirigente Juan Grabois, que accionó en la justicia local contra él, como responsable de una supuesta operación. “ Ya nos vamos a ver en Tribunales, ya nos vamos a presentar en la justicia a contestar en tribunales. Es una absoluta infamia de una persona que es impresentable”, dijo. “No hay nada, es campaña sucia del kirchnerismo", insisitió.

Grabois pidio "destituir" a Milei

Horas antes, Grabois había pedido "desaforarlo y destituirlo", durante una actividad de campaña en La Plata, para que la Justicia lo investigue y Espert señaló que la denuncia es "un intento destituyente para controlar lo económico" porque "el kirchnerismo necesita que todos vivan de un plan".

En Olavarría, además, Espert vinculó esa declaración sobre el desafuero de Grabois con la denuncia por el narco: dijo que ambas iniciativas son responsabilidad “del kirchnerismo” que “destruye el país y después no quiere que se discuta cómo reconstruirlo”. En este sentido, aseguró que “lo mismo le pasó a Enrique Olivera en 2005, a De Narváez en 2009 y a Patricia Bullrich en el 2017 con el caso Maldonado”. (DIB)