martes 21 de octubre de 2025
21 de octubre de 2025 - 15:22

Tamara Pettinato sobre la filtración del video íntimo con Alberto Fernández: "Fue a propósito"

La conductora se refirió al escándalo y explicó el origen del nombre de su programa, una frase que usó con Alberto Fernández.

Por Agencia DIB
Tamara Petinatto.&nbsp;

Tamara Petinatto. 

Tamara Pettinato rompió el silencio sobre el video de ella y Fernández que generó gran repercusión en los medios, por lo que en diálogo con la prensa, y aclaró que no vio la respuesta de Fabiola y dio su punto de vista sobre la filtración.

Más noticias
El expresidente Alberto Fernández investigado en la Justicia por la cuarentena durante la pandemia.

Pandemia: la Justicia revocó sobreseimiento de Fernández en causa por la cuarentena
El dólar, en el centro de las preocupaciones por la marcha de la economía. 

Pese al nuevo respaldo de EE.UU., el dólar volvió a cerrar al alza: $1515 el minorista

No vi nada, de Fabiola ”, aseguró Tamara, y explicó que el nombre de su programa “Decime algo lindo” hace referencia justamente al episodio con el exmandatario.

El nombre de mi programa es por el video, para sacarle el traumatismo ”, dijo con ironía ante el móvil de Intrusos.

La filtración del video con Alberto Fernández

Además, deslizó que la difusión del material no habría sido casual: “ Ese video lo tenía una sola persona, por lo cual me cuesta creer que se filtró. Lo hicieron a propósito”, sentenció.

Consultada sobre si tendría un mano a mano con Fabiola Yáñez tras el escándalo, Pettinato prefirió mantener la cautela: “No tengo idea qué tenía ella en sus manos. A Fabiola, no sé si la entrevistaría, te lo contesto mañana”.

Con su estilo frontal y sin filtros, Tamara volvió a dejar en claro que no evita los temas polémicos, aunque esta vez prefirió no profundizar en un caso que sigue dando que hablar.

Temas
Ver más

Pandemia: la Justicia revocó sobreseimiento de Fernández en causa por la cuarentena

Pese al nuevo respaldo de EE.UU., el dólar volvió a cerrar al alza: $1515 el minorista

Javier Milei sobre su recital: "Sonamos tan bien que creyeron que teníamos una banda profesional"

La Cámara Electoral ordenó que el escrutinio del domingo sea "por distrito"

Elecciones 2025: qué se puede hacer y qué no durante la veda

Milei confirmó cambios en el Gabinete tras la elección: "El 26 veré qué necesito"

Elecciones 2025: qué pasa si te designan autoridad de mesa y cuánto se cobra

Milei lanzó su spot final de campaña y pidió "terminar el cambio que empezamos"

Financiamiento Universitario: martes y miércoles de paros por la no aplicación de la ley

Cierre de campaña: LLA ajusta detalles, sin confirmar la presencia de Milei el miércoles en Ezeiza

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La autoridad de mesa, clave en cada elección. 

Elecciones 2025: qué pasa si te designan autoridad de mesa y cuánto se cobra

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Se estrenó “Noble Igualdad” en la sede del Museo Banco Provincia.

Se estrenó el documental "Noble Igualdad", la historia de la ley de cupo femenino en Argentina

Por  Agencia DIB