Susana González es la nueva presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata

La exdiputada provincial Susana González fue designada como nueva presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, que se convirtió así en la tercera terminal bonaerense que renueva sus autoridades en los últimos días.

Kicillof abre 2026 con una obra hídrica clave para el interior, y desafía a Milei: "el perro del hortelano"

El Senado dio dictamen a la reforma de la Ley de Glaciares y el proyecto de Inocencia Fiscal

González, cercana al intendente de Ensenada, Mario Secco, es una dirigente con experiencia en la temática portuaria , que integró como vocal la comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la cámara Baja.

Su llegada a la terminal platense, en la que reemplaza a José María Lojo, busca acentuar el perfil logístico del puerto de la capital provincial , además de fortalecer su vinculación con los sectores productivos de la región.

Fuentes del gobierno de Axel Kicillof explicaron a DIB que tras la confirmación de González en su cargo, solo queda realizar el acto formal de asunción, lo que ocurrirá en los próximos días.

Profundizar la gestión

“La intención de la designación de González, es profundizar la gestión del puerto con alguien que tiene conocimiento técnico del sector pero a la vez capacidad política para garantizar la continuidad de los proyectos en marcha y concretar nuevos”, explicaron esas fuentes.

La designación de González forma parte de una serie de cambios que la gestión de Axel Kicillof está realizando en el comando de los puertos de la provincia. En esa línea, Mónica Litza -exlegisladora nacional y provincial- asumió al frente del consorcio del puerto de Dock Sud, mientras que Mariano Daniel Carrillo fue designado, en forma interina, en el de Quequén.

Fuente: Agencia DIB.