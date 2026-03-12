jueves 12 de marzo de 2026
12 de marzo de 2026 - 13:11

Intendente denunció un "pacto de obstrucción" del kirchnerismo y LLA

Se trata de Ramiro Egüen, quien está al frente de la localidad de 25 de Mayo. El año pasado había pasado al sector libertario, pero duró pocos meses.

Por Agencia DIB
El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen.

En un discurso de alto voltaje político durante la apertura de sesiones ordinarias, el intendente de la localidad bonaerense de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, denunció la existencia de una "coincidencia en el no" por parte de La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria.

El mandatario acusó al kirchnerismo y a sectores libertarios local de articular un bloqueo sistemático que impide el financiamiento de servicios esenciales como el Hospital Unzué y la red vial.

Egüen calificó la situación como una "alianza táctica" de sectores ideológicamente opuestos que solo coinciden en el objetivo de paralizar la gestión. "Es asombroso ver cómo sectores que se encuentran en las antípodas ideológicas hoy se unen en el bloqueo constante. No tienen una propuesta superadora, solo buscan impedir que el distrito avance", sentenció.

El alcalde, que en 2023 superó con “boleta corta” por apenas 200 votos a la propuesta de Fuerza Patria, saltó a LLA a principios de 2025. Sin embargo, en medio de tensiones con este espacio, se fue de ese espacio a los pocos meses, antes de las elecciones del año pasado.

Además de hacer un repaso de gestión, el jefe comunal reivindicó su decisión de acudir a los tribunales cuando consideró vulnerada la Ley Orgánica de las Municipalidades. Y exhortó a los concejales "a elevar el nivel de discusión" para evitar que las diferencias políticas devengan en una "parálisis que perjudique al contribuyente".

Fuente: Agencia DIB

