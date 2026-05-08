viernes 08 de mayo de 2026
8 de mayo de 2026 - 16:20

Súper RIGI: Caputo dijo que incentivará la "industrialización de recursos naturales"

Según el ministro Caputo, el nuevo RIGI tendrá un impuesto a las ganancias menor que el RIGI original y favorecería la creación de empresas que hoy no existen.

Por Agencia DIB
El ministro de Economía, Luis Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo.

Archivo DIB.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “Argentina será una potencia minera en algunos años”. Lo hizo este viernes en la Casa de Gobierno durante el anuncio de la creación de un Super RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) que busca la industrialización de los recursos naturales.

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Eso se logrará -afirmó Caputo- “mediante el incentivo al desarrollo de nuevos sectores productivos que actualmente no existen en la Argentina”.

El ministro añadió como sectores que podrían beneficiarse la fabricación de “baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, o fertilizantes”, informó NA.

Detalles del nuevo RIGI

Caputo precisó que “la principal diferencia es que el RIGI tiene un impuesto a las ganancias de 25% y el SUPER RIGI será de 15%”. Además la amortización será "más adelantada de 60% en el primer año y de 20% en los dos siguientes". A esto se suma una “exención de aranceles a la importación de determinados productos y aranceles cero a la exportación”.

A su vez, las provincias que adhieran no podrán cobrar ingresos brutos mayor a 0,5% y no se podrán cobrar tasas municipales a las ventas. Caputo indicó que todavía no se definió el monto mínimo de inversión y que el proyecto irá al Congreso la próxima semana. “Viene a poner a Argentina al tope de la lista para decidir dónde se invertirá”, enfatizó.

Según Caputo, en las próximas semanas los pedidos de inversión por el RIGI alcanzarían los US$140.000 millones.

Fuente Agencia DIB

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