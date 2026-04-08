Se complica más la crisis de transporte: la UTA suma un paro a la reducción de frecuencias

Ususarios esperan un ómnibus que tarda más en llegar: Buenos Aires, abril de 2026.

En medio de los problemas que atravesaban los ciudadanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con la reducción de un 30% de la frecuencia del transporte , este miércoles se sumó una nueva problemática después de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciara un paro de colectivos.

Las empresas de transporte advierten que se podrían suspender los servicios en el AMBA

Hubo acuerdo para evitar el paro, pero los colectivos en el AMBA continúan con servicio reducido

La medida de fuerza fue anunciada a través de un comunicado, donde explicaron que afectará a las líneas de " aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes ".

Este miércoles, el Gobierno había emitido los fondos de subsidios atrasado que permitieron el pago de haberes a algunas líneas de colectivos correspondientes a los salarios del mes de marzo.

Como contó DIB , esa medida permitió evitar un lock out patronal planteado originalmente para hoy, pero n o alcanzó para que dieran marcha atrás con la reducción de un 30% en las frecuencias, una resoluciónque está causando muchísimas complicaciones a los usuarios. Los empresarios reclaman para ello un aumento del tramo de subsidios para el gasoil, que aumentó un 20% desde que comenzó la guerra en Medio Oriente, o una nueva habilitación para incrementar tarifas.

En ese marco, la UTA avanzó con un paro porque algunas empresas no terminaron de pagar los sueldos. “Se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente", indicó la organización, en un comunicado.

UTA agregó que "los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales".

Qué líneas funcionarán con normalidad

Al mismo tiempo, el comunicado agrega que las líneas que prestan servicio en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y que estuvieron funcionando con normalidad son: 64, 65,151

Mientras que las líneas que irán normalizando el servicio a partir de este jueves tanto a nivel nacional como provincial son las líneas: 136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741.