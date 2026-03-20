viernes 20 de marzo de 2026
20 de marzo de 2026 - 14:06

Rumbo a 2027, Cristian Ritondo dijo que en provincia el PRO irá junto a LLA

“No hay alternativa que no ir juntos en provincia de Buenos Aires”, dijo el diputado sobre la carrera para suceder a Axel Kicillof.

Por Agencia DIB
Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense.
Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense.

El diputado nacional Cristian Ritondo afirmó este viernes que el PRO no tomará decisiones que favorezcan “el regreso del populismo” en la Argentina y sostuvo que en la provincia de Buenos Aires el partido amarillo debe competir junto a La Libertad Avanza (LLA) para enfrentar al peronismo.

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“No hay alternativa que no ir juntos en provincia de Buenos Aires”, aseguró Ritondo un día después el líder de PRO, Mauricio Macri, ratificara su apoyo al rumbo del Gobierno de Javier Milei, pero resaltara que mantendrá la autonomía.

En la provincia de Buenos Aires hicimos un buen acuerdo lo hice con Karina y todo el equipo. Nosotros decidimos acompañar este proyecto de país y a Javier Milei”, expresó Ritondo en declaraciones a Radio Rivadavia. E impulsó a Diego Santilli como candidato a gobernador de ese espacio el año que viene. “Estoy comprometido a acompañar a Diego Santilli que tiene capacidad de gestión”, sostuvo.

Además del actual ministro del Interior, uno de los aspirantes que suena en LLA es Sebastián Pareja, armador bonaerense y mano derecha de Karina Milei. En el mismo espacio también tienen vocación de liderar en el proyecto para desplazar al peronismo el exjefe de Gabinete de la Nación Guillermo Francos, como así también Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro.

“El PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo que destruye todo. El populismo es un problema para la Argentina”, dijo el diputado, y remarcó que el partido amarillo está dispuesto a acompañar a la fuerza libertaria.

Consultado sobre el próximo candidato presidencial, mencionó a Macri, aunque evitó definiciones electorales. “Mauricio es el más responsable de todos, pero a nosotros nos importa la Argentina, no las candidaturas. Aprendimos después de que a nuestros dos últimos candidatos no les fue bien”, cerró.

Fuente: Agencia DIB

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