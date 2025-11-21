viernes 21 de noviembre de 2025
21 de noviembre de 2025 - 18:34

Ricardo Lorenzetti sorprendió con un elogio a la Corte que armó Kirchner y cuestionó a Macri: "Me persiguió"

El juez de la Corte repasó el modo en que se incorporó al máximo tribunal. Y contrastó lo que ocurrió durante diferentes gobiernos.

Por Agencia DIB
El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti sorprendió hoy con una valoración positiva de la política del Néstor Kirchner hacia ese tribunal, que contrastó con la actitud que tuvo Mauricio Macri, a quien acusó de “perseguir”, junto a Elisa Carrió.

"Cuando yo entré en la Corte, la idea de Néstor Kirchner fue armar una Corte independiente porque no conocía a nadie, solo a Zaffaroni. El día que me nominan me llamó. Lo recibí y me dijo dos cosas: ‘¿Qué piensa de los derechos humanos?’. Bueno, le dije, yo tengo esta idea. ‘¿Y qué piensa de la pesificación?’, que era el problema del corralito. Yo le mostré mis ideas. Y dijo: ‘Bueno, está bien’. De hecho, nosotros fallamos en contra de lo que quería el Gobierno a los 15 días. En ese momento, había una idea de construir algo importante", describió Lorenzetti en una entrevista con un canal de Streaming.

Mientras Cristina Fernández de Kirchner cumple 6 años de prisión domiciliaria por decisión -en parte- de la Corte Suprema, Lorenzetti recordó su ingreso al máximo tribunal más de 20 años atrás por una decisión de Néstor Kirchner, quien había decidido conformar una nueva Corte que estuviera libre de presiones y compromisos.

"Yo nunca pensé que podía entrar a la Corte. En el Senado llaman a un concurso para un cargo ad honorem sobre jurado de fiscales. Yo fui, me presenté y entré. En ese momento empieza la crisis de la Corte de Nazareno, los juicios políticos y demás. Cuando tratan el tema en el senado, la senadora Cristina Kirchner empezó a criticar a los jueces de la Corte que estaban siendo sometidos, y entonces dice 'este es un currículum', y agarró un currículum mío, 'y no el de estos'", recordó el supremo en una entrevista en Blender.

La dura crítica contra Mauricio Macri y Elisa Carrió

Consultado por las constantes denuncias del peronismo sobre lawfare desde el macrismo, Lorenzetti consideró que "en todos los países del mundo existe la idea de algunos gobiernos de manejar el Poder Judicial", pero remarcó que él "nunca aceptó presiones de ningún tipo".

En ese sentido, el abogado reconoció tener una "mala" relación con Mauricio Macri y apuntó contra la líder de la Coalición Cívica. "Me persiguieron. Vos acordate de Carrió. Todas las semanas me atacó, durante dos años seguidos, hasta que logró voltear la presidencia de la Corte. Querían cambiar la presidencia de la Corte", lanzó Lorenzetti. Y añadió: "Ese fue un ataque terrible. Yo he sido independiente toda mi vida y no acepto nada que no sea fallado a mi criterio".

En ese sentido, el magistrado recordó los primeros fallos en materia de coparticipación que firmó la Corte Suprema en su historia, luego de asumir Mauricio Macri, que "fueron muy importantes para lograr sostener a las provincias durante todo ese Gobierno". "Y Macri incluso lo escribió, que nosotros lo condicionamos, pero la idea fue señalar que la Constitución exige un país federal. Yo fui muy atacado, porque era el presidente (de la Corte)", sostuvo.

Otro roce con el exmandatario se produjo cuando este decidió designar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por decreo. "Nos negamos a tomarles juramento. Nosotros hicimos una reunión y dijimos: 'No corresponde tomarles juramento'. Y me negué a tomarle juramento. Cosa que no ocurrió últimamente. Yo he mantenido la coherencia, estoy muy tranquilo. Por ejemplo, no me voté a mí mismo. Cuando Nazareno se votó a sí mismo, le pidieron un juicio político. Carrió le pidió el juicio político", manifestó.

