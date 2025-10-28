martes 28 de octubre de 2025
La Corte Suprema rechazó un recurso de Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual

El máximo tribunal también dispuso la libertad provisoria del intendente Fernando Espinoza y la prohibición de contacto con la víctima, su exsecretaria privada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza(55), contra su procesamiento por abuso sexual simple y desobediencia a una orden judicial, y dispuso su libertad provisoria y la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, Melody Jacqueline Rakauskas, ex secretaria privada del funcionario, quien hizo públicas las acusaciones.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso de queja porque no se dirigía contra una sentencia definitiva. La causa se encamina ahora a juicio oral al que todavía no se le puso fecha, informó Noticias Argentinas.

Se acerca el juicio oral

Según la denuncia de Rakauskas (29), el imputado se habría reunido con ella en su departamento en tres ocasiones con fines laborales, y en una de ellas, en mayo de 2021, le habría realizado insinuaciones que derivaron en tocamientos forzados a pesar de su resistencia.

