Nahuel Gallo: "No me siento preparado para contar las atrocidades que hicieron"

Nahuel Gallo , el gendarme argentino liberado tras permanecer 448 días detenido en Venezuela , afirmó que tiene “escasa información” de lo que sucedió durante su cautiverio y explicó que está intentando “reinsertarse en la sociedad” tras su regreso al país.

“Me encuentro bien de salud, gracias a Dios, estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad”, indicó en su primera conferencia de prensa desde el Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional . Allí señaló que le comunicaron desde el Estado venezolano que el Estado argentino había gestionado su liberación. “Éramos de 35 nacionalidades y el único al que tuvieron muy presente porque me han pedido fue a mí. El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, sino de bastante tortura psicológica”, añadió, citado por la agencia Noticias Argentinas.

“Hay 24 extranjeros más en Rodeo 1 que están esperando ser liberados. Tuve la oportunidad de haber salido en libertad el domingo, con mucha incertidumbre. Ahí no te avisan adónde vas a ir, es cuestión de momentos y días”, relató Gallo a los medios. Y agregó: “Gracias a Dios, mi fortaleza mental y pensar en mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado y que te acusen de delitos que no vienen al caso”.

Gallo pidió “no olvidarse de Venezuela, que está en una transición”, y destacó que muchos de los presos políticos extranjeros siguen esperando ser liberados. “He conocido a muchísimos venezolanos, me han ayudado así sea con una media. Porque los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas”. También solicitó a los medios internacionales “no bajar los brazos y poner su granito de presión” para visibilizar la situación de quienes aún permanecen detenidos.

“Yo sigo encerrado en mi mente, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros yo no estoy libre. No me siento preparado para contar las atrocidades que hicieron”. Además, agradeció a todas las “instituciones y organismos internacionales” que participaron en su repatriación y al “Estado argentino” por su apoyo. “Yo no voy a dar nombres, solo digo a toda la Nación Argentina”, señaló sin mencionar a la AFA.

Nahuel Gallo acompañado

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería, comandante general Claudio Brilloni, quienes acompañaron a Gallo en su reaparición pública.

Monteoliva destacó la importancia del regreso del gendarme y puso el acento en su estado de salud. “Tener acá al cabo Nahuel Gallo es una alegría muy grande, que esté sano, entero y en su casa. En la tarde de ayer (martes) conversamos un buen tiempo y Nahuel planteó sus ganas y necesidad también de comunicarse”, señaló al referirse al encuentro que mantuvieron tras su liberación.

Por su parte, Quirno celebró el resultado de las gestiones diplomáticas impulsadas por el Gobierno. “Es una inmensa alegría que Nahuel esté nuevamente con nosotros. Hoy finalmente estás en tu país y con tu familia. El Gobierno trabajó de manera incansable”, expresó. Y remarcó: “Durante todo este tiempo el Gobierno argentino trabajó de manera incansable para que Nahuel pueda regresar a casa, desde el primer momento denunciamos la situación en los foros internacionales competentes y realizamos todas las gestiones diplomáticas posibles junto a países aliados”.

Fuente: Agencia DIB