miércoles 04 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026 - 18:23

Nahuel Gallo: "No me siento preparado para contar las atrocidades que hicieron"

El gendarme argentino Nahuel Gallo, que estuvo 448 días detenido en Venezuela, habló ante los medios en el Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional.

Por Agencia DIB
El gendarme Nahuel Gallo, junto a la ministra Alejandra Monteoliva y Claudio Brilloni.

El gendarme Nahuel Gallo, junto a la ministra Alejandra Monteoliva y Claudio Brilloni.

Mariano Sánchez - Noticias Argentinas

Nahuel Gallo, el gendarme argentino liberado tras permanecer 448 días detenido en Venezuela, afirmó que tiene “escasa información” de lo que sucedió durante su cautiverio y explicó que está intentando “reinsertarse en la sociedad” tras su regreso al país.

Más noticias
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino se preparan para declarar ante el juez Diego Amarante.

La AFA y Chiqui Tapia juegan su partido más difícil fuera de la cancha
El reencuentro con su esposa María Alexandra y su hijo Víctor. También lo esperaban en Ezeiza Patricia Bullrich, Pablo Quirno y Alejandra Monteoliva.

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo y ya está en la Argentina

“Me encuentro bien de salud, gracias a Dios, estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad”, indicó en su primera conferencia de prensa desde el Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional. Allí señaló que le comunicaron desde el Estado venezolano que el Estado argentino había gestionado su liberación. “Éramos de 35 nacionalidades y el único al que tuvieron muy presente porque me han pedido fue a mí. El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, sino de bastante tortura psicológica”, añadió, citado por la agencia Noticias Argentinas.

“Hay 24 extranjeros más en Rodeo 1 que están esperando ser liberados. Tuve la oportunidad de haber salido en libertad el domingo, con mucha incertidumbre. Ahí no te avisan adónde vas a ir, es cuestión de momentos y días”, relató Gallo a los medios. Y agregó: “Gracias a Dios, mi fortaleza mental y pensar en mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado y que te acusen de delitos que no vienen al caso”.

Gallo pidió “no olvidarse de Venezuela, que está en una transición”, y destacó que muchos de los presos políticos extranjeros siguen esperando ser liberados. “He conocido a muchísimos venezolanos, me han ayudado así sea con una media. Porque los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas”. También solicitó a los medios internacionales “no bajar los brazos y poner su granito de presión” para visibilizar la situación de quienes aún permanecen detenidos.

“Yo sigo encerrado en mi mente, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros yo no estoy libre. No me siento preparado para contar las atrocidades que hicieron”. Además, agradeció a todas las “instituciones y organismos internacionales” que participaron en su repatriación y al “Estado argentino” por su apoyo. “Yo no voy a dar nombres, solo digo a toda la Nación Argentina”, señaló sin mencionar a la AFA.

Nahuel Gallo acompañado

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería, comandante general Claudio Brilloni, quienes acompañaron a Gallo en su reaparición pública.

Monteoliva destacó la importancia del regreso del gendarme y puso el acento en su estado de salud. “Tener acá al cabo Nahuel Gallo es una alegría muy grande, que esté sano, entero y en su casa. En la tarde de ayer (martes) conversamos un buen tiempo y Nahuel planteó sus ganas y necesidad también de comunicarse”, señaló al referirse al encuentro que mantuvieron tras su liberación.

Por su parte, Quirno celebró el resultado de las gestiones diplomáticas impulsadas por el Gobierno. “Es una inmensa alegría que Nahuel esté nuevamente con nosotros. Hoy finalmente estás en tu país y con tu familia. El Gobierno trabajó de manera incansable”, expresó. Y remarcó: “Durante todo este tiempo el Gobierno argentino trabajó de manera incansable para que Nahuel pueda regresar a casa, desde el primer momento denunciamos la situación en los foros internacionales competentes y realizamos todas las gestiones diplomáticas posibles junto a países aliados”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La AFA y Chiqui Tapia juegan su partido más difícil fuera de la cancha

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo y ya está en la Argentina

Uruguay y el municipio de Esteban Echeverría, con una agenda común

La Provincia ofertó un 9% en tres cuotas y docentes están a un paso del acuerdo

Kicillof construye su armado nacional y suma nuevos apoyos en Santa Fe

Juan Bautista Mahiques llega a Justicia tras la renuncia de Cúneo Libarona

Cúneo Libarona confirma su anunciada salida del Gobierno

Organismos de DD.HH. pidieron a la justica que reevalúe las condiciones de detención de Cristina Kirchner

ARA San Juan: comenzó el juicio, con cuatro ex altos mandos de la Armada en el banquillo

Fuerte pico de tensión entre Luis Petri y Villarruel, con acusaciones de golpismo incluidas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una reunión paritaria docente. 

La Provincia ofertó un 9% en tres cuotas y docentes están a un paso del acuerdo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El piloto bonaerense Francisco Olaverria, oriundo de Daireaux.

El joven piloto Francisco Olaverria correrá este fin de semana en EE.UU.

Por  Gastón M. Luppi