La Libertad Avanza sumó a un polémico ex River que ahora es empresario en Zárate

L a Libertad Avanza incorporó hoy al exjugador de River y de la Selección Nacional Oscar Ahumada como afiliado propio en la ciudad de Zárate , un distrito clave de la segunda sección electoral, donde se desempeña como empresarios, y ya se desataron los rumores sobre una posible candidatura en 2027.

Ahumada dejó el fútbol en 2013 y, después de un paso fugaz por la dirección técnica -fue ayudante de campo en All Boys- se dedicó primero a la actividad agropecuaria y luego a los desarrollos inmobiliarias, rubro en el que fundó una compañía -Grupo De La Riera- con la que construye casas y departamentos en Zárate, Campana y Pilar.

Admirador de Javier Milei y furioso crítico del kirchnerismo -tiene publicaciones en redes que bordean la discriminación-, Ahumada ahora se aminó y dio el paso formal: afilió a LLA Zárate, fuerza a la que lo arrimó Daiana Hergert, titular de la Anses en esa ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires, alineada con Sebastián Pareja .

“ Una gran persona con una importante trayectoria en el mundo futbolístico y un reconocido empresario de la construcción de nuestro distrito, hoy decide incorporarse a este equipo! ”, publicó LLA de Zárate en sus redes, un mensaje que el exfutbolista compartió en su propio perfil junto a una foto con Hergert y al senador libertario Gonzalo Cabezas.

El partido agregó respecto de Ahumada que “su experiencia, disciplina y compromiso son valores que enriquecen este espacio y fortalecen nuestro proyecto”. Y celebró que “personas con vocación de trabajo y compromiso por los ciudadanos de Zárate decidan sumarse con su aporte para construir una ciudad con más oportunidades, desarrollo y futuro”.

Polémica y posible candidatura

La incorporación de Ahumada desató una serie de rumores sobre loa posibilidad de una candidatura a intendente de la ciudad en 2027. Zárate es el segundo distrito en importancia electoral en la segunda sección electoral, donde votan unos 600 mil bonaerenses. Está gobernado por Marcelo Matzkin, de PRO, alienado con Cristian Ritondo.

En las redes sociales, Ahumada realizó muchas publicaciones polémicas contra el kirchnerismo y el peronismo en general, en algunas de las cuales, por caso, asimila a sus simpatizantes con monos.

De cuando era jugador, se recuenta una frase que dijo tras una derrota ante San Lorenzo: “cuando San Lorenzo nos hizo el 2-1, el estadio se enmudeció. Yo he jugado en la cancha de Boca, ganando 2-0 y la gente de Boca se nos caía encima. Por ahí cuando se sintió ese silencio atroz, también se sintió después en la cancha”.

