¿Qué pasó con el dólar después del anuncio de Luis Caputo sobre un nuevo cepo?

Los mercados reaccionaron con inquietud. Impacto en la variante “blue” de la moneda norteamericana. Tranqulidad en la cotización del Banco Nación.

Por Agencia DIB
El dólar oficial cerró hoy en $1.300 para la compra y $1.350 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre de ayer, pero con inquietud porque hacia el final de la rueda el gobierno anunció un nuevo endurecimiento del cepo cambiario.

El ministro de Economía, Luis Caputo. (Arcchivo)

Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió US$678 millones de las reservas para frenar la escalada del dólar.

El Banco Central vendió US$678 millones de las reservas para sostener el dólar

Esta semana, la cotización oficial minorista bajó 10,9%, luego de haber superado los $1500 la semana pasada. Las acciones de empresas argentinas caen hasta 4% en el fin de la semana, luego de conocerse los cambios para quienes compraron dólares financieros, en lo que puede ser visto como una vuelta atrás en el cepo.

La moneda estadounidense consolidó la tendencia bajista que se inició durante la semana, con el respaldo de Estados Unidos y el Banco Mundial, y el anuncio de eliminación de retenciones para los granos y carnes avícolas y bovinas.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.364 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.370.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, con una suba de 0,36% durante la jornada. Se podría decir que la primera inquietud de la medida del Gobierno respecto del nuevo cepo se sintió más en el mercado informal o blue que en el oficial.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.326 con un descenso de 0,8%. Actualmente, el techo de la banda cambiaria se ubica en los $1.478,75.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 2% hasta $1407,21, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 2,6% hasta los $1.439,88.

Qué es el nuevo cepo al dólar que puso el Gobierno

El Gobierno nacional dispuso hoy que los compradores de dólar oficial no podrán operar dólares financieros y viceversa, en una medida que reimplanta parcialmente el cepo cambiario. Esta restricción cruzada había sido eliminada el 14 de abril cuando se anunció el levantamiento parcial del cepo para las personas, pero se mantenía para las personas jurídicas.

A través de la comunicación “A” 8336, la entidad volvió a implementar la restricción cruzada, que impide a quienes adquieran dólares al tipo de cambio oficial operar con el dólar MEP durante 90 días.

El objetivo es impedir los clásicos rulos que generan las brecha cambiarias. La restricción se aplica en ambas direcciones: quienes operen con dólar MEP y contado con liqui quedarán inhabilitados para recurrir al mercado cambiario oficial por el mismo período de tres meses.

Este impedimento ya pesaba para personas jurídicas, empresas. Ahora se aplica también a las personas humanas. (DIB)

El ministro de Economía, Pablo López.

Desde la Provincia alertan que el país entró en una nueva recesión

