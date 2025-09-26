El cine mundial desembarca en la Provincia: llega el FICPBA 2025

Cine en las salas bonaerense. La presentación oficial de la programación se realizó en la Casa de la Provincia en la Ciudad de Buenos Aires.

La tercera edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires ( FICPBA ) se prepara para desplegar en octubre una programación inédita en magnitud y alcance. El evento, que se desarrollará del 1 al 9 de octubre en La Plata y en 55 salas distribuidas por todo el territorio bonaerense, ofrecerá acceso libre y gratuito a todas sus actividades.

"Glaxo", del escritor chivilcoyano Hernán Ronsino, será llevada al cine con Lali y Esteban Lamothe

El Festival de Cine de Mar del Plata cambia de sede en medio de la polémica

Con más de 200 películas elegidas entre más de mil producciones de 50 países, el encuentro tendrá lugar del 1 al 9 de octubre en La Plata y en 55 salas distribuidas en todo el territorio bonaerense. El acceso será libre y gratuito, consolidando a este evento como una de las principales apuestas culturales de la provincia.

La presentación oficial de la programación se realizó en la Casa de la Provincia en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de la jefa de asesores de la gobernación, Cristina Álvarez Rodríguez ; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout ; la directora del festival, Paula de Luque; y el cineasta y guionista Marcelo Piñeyro. Todos destacaron el valor de la cultura como derecho, la función social del cine y el carácter integrador del festival.

Álvarez Rodríguez subrayó la decisión de sostener políticas culturales con financiamiento provincial: “El cine es parte de nuestra identidad, de lo que somos y queremos ser como Provincia y como país. Por eso acompañamos esta edición a través del Consejo Federal de Inversiones”. Saintout, a su vez, defendió el carácter transformador de la cultura: “Que se impulsen políticas de encuentro es revolucionario. Tenemos un gobierno nacional que piensa que la cultura es innecesaria, pero nosotros la entendemos como un derecho”.

ficpba4

En esa misma línea, Piñeyro resaltó que “hay toda una red de personas que necesitan la cultura, para entendernos, contarnos, proyectarnos y soñarnos”.

Por su parte, De Luque celebró el crecimiento del festival y la participación internacional: “Se presentaron más de mil películas, lo que marca un récord. La programación gratuita y de enorme calidad es fruto de un equipo apasionado por el cine que busca promover la memoria y el encuentro comunitario”.

Las salas del FICPBA 2025

El FICPBA 2025 se desplegará en distintas sedes de La Plata: el Cinema Paradiso, el Teatro Argentino, el Cine Select, el EcoSelect de Plaza Malvinas, el Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense, el Planetario de la UNLP y el Colegio de Arquitectos, entre otros espacios. En paralelo, habrá actividades en 55 salas del interior provincial, ampliando así el alcance del festival a toda la comunidad bonaerense.

Embed - Lanzamiento de FICPBA 2025

En el plano competitivo, el festival contará con cinco secciones principales: Competencia Internacional de Largometraje de Ficción, Competencia Internacional de Largometraje Documental, Cortometraje Internacional, Largometraje Bonaerense y Cortometraje Bonaerense.

La Competencia Internacional de Ficción reunirá títulos de gran recorrido en festivales internacionales. Entre ellos, Têtes brûlées (Bélgica), que pasó por Berlín, Sídney y Melbourne; Cabo Negro (Marruecos-Francia), presentado en Karlovy Vary y Chicago; y Dead dog (Líbano), estrenada en Rotterdam. Desde América Latina, se destacan Manas (Brasil), estrenada en Venecia; Los hiperbóreos (Chile), exhibida en Cannes, Shanghái y Múnich; y Cobre (México), proyectada en Toronto y Hamburgo.

La Competencia Internacional Documental incluye títulos como Colosal (República Dominicana), estrenado en Berlín; Amantes en el cielo (Argentina), de Fermín de la Serna, proyectado en Lisboa y Chile; y La libertad de Fierro (México), con paso por Toronto y Zúrich.

Además de las competencias, habrá secciones especiales. Una de ellas, “Una noche especial”, presentará el film Belén, dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi, elegido por Argentina para representar al país en los premios Oscar y Goya. En “Tramas - Panorama Argentino”, se verán Norma también, documental de Natalia Vinelli sobre la militante Norma Pla, y La noche sin mí, protagonizada por Natalia Oreiro y estrenada en el Bafici.

ficpba2

El festival no se limitará a las proyecciones. Habrá charlas, encuentros con estudiantes y la segunda edición del Mercado Internacional de la Industria Audiovisual de la Provincia, un espacio para fomentar la coproducción y el intercambio cultural entre productores, realizadores y programadores de distintos países.

La apuesta de esta tercera edición es clara: descentralizar la cultura, fortalecer la producción audiovisual bonaerense y conectarla con el mundo. Con entrada libre y gratuita, el FICPBA se erige como un evento de alcance masivo que celebra la diversidad cultural y la potencia creativa de la provincia.

FICPBA-2024-Catalogo

Los títulos de la competencia internacional

1. A metros de distancia, Argentina.

2. Têtes Brûlées/ Cabezas quemadas, Bélgica.

3. Cabo negro, Marruecos, Francia.

4. Cobre, México.

5. Óculos de sol pretos/ Llama eterna, Portugal.

6. Los hiperbóreos, Chile.

7. Manas, Brasil/ Portugal.

8. Nous ne sommes pas seul·e·s au monde/No estamos solos, Francia/ Bélgica.

9. / Perro muerto, Líbano, Francia, Qatar, Arabia Saudita.

10. Derno/ Vortex, Irán/República Checa.

Competencia largometraje documental

1. Amantes en el cielo, Argentina, Alemania, EEUU.

2. Brigadistas, Argentina.

3. Colosal, República Dominicana.

4. Dm bez východu/La imposibilidad, República Checa.

5. La libertad de Fierro, México.

6. /Mi tía olvidada, Corea del Sur.

7. Morichales, Colombia.

8. Terra Incognita/Tierra incógnita, Italia/ Francia.

9. A Land With No Ceremony/Una tierra sin ceremonias, Hong Kong.

Cortometrajes

1. Control anatomy/Anatomía del control, Palestina.

2. Cita cerrada, Argentina.

3. Dos o tres cosas que se de un acuario, México.

4. Dolci Acque/Dulces aguas, Italia.

5. El cuento de una noche de verano, España.

6. Foliage/El follaje, España.

7. Sound of fire/Sonido del fuego, Estados Unidos.

8. /Flores de invierno, Israel.

9. That tiny place where light comes in/ Grietas y luz, Portugal, Hungría, Bélgica.

10. James, Guatemala

11. L’errance/La errancia, Francia.

12. La sangre, España.

13. Las vidas posibles, Argentina

14. Los eternos, Argentina.

15. Window cleaners/Los limpiavidrios, Estados Unidos.

16. Magopelusa_1028, Argentina.

17. Ovejas y lobos, Perú, Estados Unidos, Chile.

18. Bird, Bat or Butterfly/Pájaro, murciélago o mariposa, Suiza, España.

19. /Parentesco eterno, Nepal.

20. Inang Reyna/Reina madre, Canadá.

21. Retales, España.

22. Una torreta en llamas, México.

Competencia largometraje bonaerense

1. Bardogento, San Clemente del Tuyú, PBA, Argentina

2. Cero, Lincoln, PBA, Argentina.

3. Éramos tan flacos, La Plata, PBA, Argentina

4. Fiesta pueblo, Coronel Vidal, PBA, Argentina

5. Kabaddi, Tigre, PBA, Argentina

6. La última de febrero, Mar del Plata, PBA, Argentina

7. Manuelita ¿dónde estás?, Pehaujó, PBA, Argentina.

8. Nunca fui a Disney, San Bernardo del Tuyú, PBA, Argentina

Competencia cortometraje bonaerense

1. 5000 hojas, Mar del Plata, PBA, Argentina

2. Campana, Campana, PBA, Argentina

3. Cardumen, San Isidro, PBA, Argentina.

4. CDB: La fórmula del éxito, Berazategui, PBA, Argentina.

5. Ciudad cuadrada, La Plata, PBA, Argentina.

6. Conexión directa, Quilmes, La Plata, PBA, Argentina.

7. De Eva para mí, Tigre, PBA, Argentina.

8. De turno, La Plata, PBA, Argentina.

9. El amigo de Cleopatra, Ituzaingó, PBA, Argentina.

10. El naufragio de los deseos, Tandil, PBA, Argentina.

11. Es copia fiel, Vicente López, PBA, Argentina.

12. Esquirlas, Tandil, PBA, Argentina.

13. La casa de El eternauta, Beccar, PBA, Argentina.

14. MDB, Mar del Plata, PBA, Argentina

15. Memorias fragmentadas, Florencio Varela, PBA, Argentina.

16. Que hay cuando ya no queda nada, Mar del Plata, PBA, Argentina

17. Sacrificio, Cariló, PBA, Argentina.

18. Tránsito, Florencio Varela, PBA, Argentina.

19. Un cuarto azul, Cañuelas, PBA, Argentina

20. Unos días, Villa Gesell, PBA, Argentina.

Panoramas

• CONTINENTES. Panorama internacional (Sección debut)

• TRAMAS. Panorama nacional (Sección debut)

• ESPECTROS. Panorama bonaerense. (Sección debut)

Focos

• PETRA COSTA. Foco autora internacional

• LAURA CITARELLA. Itinerancias bonaerenses.