martes 23 de septiembre de 2025
23 de septiembre de 2025 - 19:14

Mauricio Macri, con los candidatos de PRO, negó diálogo con Javier Milei: "Hace más de un año no hablamos"

El expresidente Mauricio Macri reiteró que se encuentra “a disposición” tras el pedido de Patricia Bullrich de retomar el vínculo entre el oficialismo y el PRO.

Por Agencia DIB
Macri reunión prensa

El expresidente y titular de PRO, Mauricio Macri, encabezó este lunes una reunión con los candidatos del partido de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre. El encuentro tuvo lugar en la sede de Balcarce al 400 y se extendió por casi dos horas.

Más noticias
El presidente, Javier Milei, junto a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. (Archivo)

Coimas en la ANDIS: avanza el proceso para interpelar a Karina Milei y Mario Lugones en Diputados
Dólares

Dólar: sigue la tendencia en baja y cerró en $1.385

Allí, Macri descartó tener diálogo con Javier Milei y reiteró que se encuentra “a disposición” tras el pedido de Patricia Bullrich de retomar el vínculo entre el oficialismo y el PRO. “Hace más de un año que ni hablamos ni lo veo, pero desde el PRO estamos siempre disposición para que este país encuentre el rumbo del crecimiento”, expresó.

Frente a quienes competirán contra Fuerza Patria, Macri llamó a redoblar esfuerzos en la recta final hacia los comicios. “A todos les pedí que con fuerza se pongan a trabajar hasta el 26 para llevar las ideas que siempre hemos creído”, subrayó.

Mauricio Macri PRO

En sus declaraciones, retomadas por la agencia Noticias Argentinas, Macri se refirió también a la coyuntura económica y admitió que el gobierno de Milei atraviesa un “desafío cambiario”. No obstante, resaltó el desempeño del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. “Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudente, muy respetuoso”, señaló, y remarcó: “Lo que tenemos que aportar es tranquilidad porque no soy de los que apostó o creyó que cuando peor, mejor porque lo peor afecta a todos los argentinos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1970507990181494989&partner=&hide_thread=false

Tras la reunión, el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, buscó marcar un matiz respecto de Macri y evitó hablar de una crisis económica: “Esta es una turbulencia más electoral, ahora hay que ayudar, poner como ha hecho el PRO desde el inicio de este Gobierno”, afirmó.

En tanto, Diego Santilli compartió un mensaje optimista y anticipó un triunfo de La Libertad Avanza en las urnas. “Estoy convencido de que vamos a ganar el país. Es un desafío, hay que explicarle a la sociedad que todo el esfuerzo que hizo este año y medio tiene un porqué y un para qué”, sostuvo el diputado y candidato.

Del encuentro participaron los candidatos Fernando de Andreis y Antonela Giampieri (Ciudad de Buenos Aires); Diego Santilli, María Florencia de Sensi y Javier Sánchez Wrba (provincia de Buenos Aires); Carlos Hernández (Corrientes); Adriana García (La Pampa); Gisella Talquenca (Mendoza); Melina Valiente y Pablo Klingbeil (Misiones); Juan Martín y Martina Lacour (Río Negro); Facundo Pérez Carletti (Santiago del Estero); Betiana Fernández (Tierra del Fuego); Alicia Fregonese (Entre Ríos) y Ana Clara Romero (Chubut, de manera virtual). También estuvieron Ritondo y el dirigente porteño Ezequiel Sabor.

Mauricio Macri PRO 02
El expresidente Mauricio Macri junto a los candidatos de PRO de cara a las elecciones legislativas de octubre.

El expresidente Mauricio Macri junto a los candidatos de PRO de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Apoyo de Estados Unidos

Macri valoró además el respaldo de Estados Unidos tras el pronunciamiento del secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El apoyo que ha dado el gobierno americano a través del tuit del secretario del Tesoro ha sido impresionante y ha aportado una tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa a partir del 27 de octubre”, cerró. (DIB)

Temas
Ver más

Coimas en la ANDIS: avanza el proceso para interpelar a Karina Milei y Mario Lugones en Diputados

Dólar: sigue la tendencia en baja y cerró en $1.385

Fuerte apoyo de Donald Trump a Javier Milei: "Tiene mi total respaldo para la reelección"

Intendentes peronistas de la Quinta sección le pidieron a Javier Milei que recapacite

Estadio Único: los detalles del convenio que firmaron Provincia y la AFA

Diputados: por qué podría ser removido el jefe de Gabinete Guillermo Francos

El dólar y el Riesgo País cayeron después de los anuncios del Gobierno y el apoyo de Estados Unidos

ANDIS: se investiga posible corrupción y Spagnuolo designó nueva defensa

Presupuesto 2026: sin fecha, Axel Kicillof le mandó un mensaje a la Legislatura

Kicillof habló de los "engaños" de Milei y explicó el voto con la BUP en octubre

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El encuentro entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei.

Fuerte apoyo de Donald Trump a Javier Milei: "Tiene mi total respaldo para la reelección"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Cayeron las ventas en supermercados, según el Indec.

Indec: las ventas en supermercados cayeron 2,1% en julio

Por  Agencia DIB