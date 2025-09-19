viernes 19 de septiembre de 2025
Milei confirmó en una entrevista que negocia un nuevo préstamo con el Tesoro de EE.UU.

El Presidente afirmó al diario La Voz del Interior que el préstamo será para cubrir los vencimientos de deuda de 2026, por US$8000 millones.

El presidente Javier Milei le dio una entrevista el diario La Voz del Interior, de Córdoba.&nbsp;

El presidente Javier Milei le dio una entrevista el diario La Voz del Interior, de Córdoba. 

El presidente, Javier Milei, confirmó este viernes en una entrevista al diario La Voz del Interior que negocia un nuevo préstamo con el Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.) y que, si bien no está confirmado, está "muy avanzado".

En esa línea, explicó: “Teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y nosotros ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4000 millones de dólares en enero y 4500 millones de dólares en el mes de julio“.

En tanto, en la misma línea, ya se había expresado el ministro de Economía, Luis Caputo, en el streaming Carajo, adelantó que están trabajando para garantizar el pago de los próximos vencimientos.

En medio del repunte del dólar y el riesgo país, la campaña electoral de cara a octubre y la presunta implicancia en los audios de las supuestas coimas en la ANDIS, Milei viajará a EE.UU. y buscará reunirse con su par norteamericano, Donald Trump. El Presidente partirá este domingo hacia Nueva York para asistir a la Asamblea de la ONU. Estará acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Antes, Milei recibirá el Global Citizen Award del centro de estudios Atlantic Council antes de disertar ante las Naciones Unidas. El premio se lo otorgará el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en un evento, que está previsto para el miércoles 24 de septiembre. (DIB)

