viernes 26 de septiembre de 2025
26 de septiembre de 2025 - 08:09

Desde la Provincia alertan que el país entró en una nueva recesión

Así lo advirtió el ministerio de Economía, Pablo López. Advirtió sobre el duro impacto en familias y empleo.

Por Agencia DIB
El ministro de Economía, Pablo López.

El ministro de Economía, Pablo López.

El ministerio de Economía bonaerense, Pablo López advirtió que la economía nacional volvió a entrar en recesión y que la caída de la actividad ya lleva tres meses consecutivos. “El Gobierno de Javier Milei decidió priorizar la especulación financiera”, fue la dura lectura del funcionario.

Más noticias
Un grupo de trabajadores en una obra pública.

Denuncian el cierre de más de 1550 empresas bonaerenses en el primer semestre
Axel Kicillof y Pablo López en conferencia de prensa. 

Deuda: la Provincia acordó con bonistas no ingresados al canje de 2021

Sobre la base de datos oficiales, López remarcó que en julio la economía se ubicó 0,9% por debajo de diciembre de 2024, lo que confirma la profundización de un ciclo recesivo que golpea de lleno a la producción, al empleo y a la calidad de vida de las familias argentinas.

En ese sentido, recordó que las actividades más afectadas son construcción (-14,4%), industria (-9,8%) y comercio (-4,6%), si se compara el acumulado del año contra 2023. Esos son sectores claves por su rol en el mercado interno y el empleo, ya que concentran en conjunto el 45% de los trabajadores del sector privado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloJ_LopezOK/status/1971301986009321923&partner=&hide_thread=false

“Después de la caída brutal de 2024, la contracción continúa: la construcción sólo recuperó 1,5% en 2025 luego de caer más de 17% en 2024. La industria, por su parte, está 5,6% por debajo de diciembre 2024. Son miles de trabajadores que no recuperaron su trabajo”, escribió el ministro de Axel Kicillof en la red social X.

Finalmente, cuestionó con dureza la política económica de la administración libertaria. “El Gobierno de Milei decidió priorizar la especulación financiera y estas son las consecuencias: actividad estancada durante todo 2025, más cierres de empresas, pérdida de empleo y empeoramiento de las condiciones de vida”, indicó. (DIB)

Temas
Ver más

Denuncian el cierre de más de 1550 empresas bonaerenses en el primer semestre

Deuda: la Provincia acordó con bonistas no ingresados al canje de 2021

Senado: Maximiliano Abad reclama al Gobierno cubrir las 337 vacantes judiciales

Vialidad: la Justicia cerró la demanda civil contra Cristina Fernández

Malestar por el fin de las retenciones: "Estafa monumental" y "falta de transparencia"

El Gobierno aclaró que las retenciones cero siguen para la exportación de carnes

Una encuesta le da ocho puntos de ventaja a Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires

Se agotó el cupo de US$7.000 millones y vuelven las retenciones al campo

La titular del FMI con Javier Milei: "Argentina está yendo en la dirección correcta"

Diputados: dictamen en comisión para que el Ente de Alto Rendimiento Deportivo recupere su autonomía

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los falsos policías quedaron registrados por varias cámaras de seguridad.

Mar del Plata: desarticulan una banda de falsos policías que cometieron violentas entraderas

Por  Agencia DIB