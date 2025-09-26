Desde la Provincia alertan que el país entró en una nueva recesión

El ministerio de Economía bonaerense, Pablo López advirtió que la economía nacional volvió a entrar en recesión y que la caída de la actividad ya lleva tres meses consecutivos. “El Gobierno de Javier Milei decidió priorizar la especulación financiera”, fue la dura lectura del funcionario.

Sobre la base de datos oficiales, López remarcó que en julio la economía se ubicó 0,9% por debajo de diciembre de 2024 , lo que confirma la profundización de un ciclo recesivo que golpea de lleno a la producción, al empleo y a la calidad de vida de las familias argentinas.

En ese sentido, recordó que las actividades más afectadas son construcción (-14,4%), industria (-9,8%) y comercio (-4,6%) , si se compara el acumulado del año contra 2023. Esos son sectores claves por su rol en el mercado interno y el empleo, ya que concentran en conjunto el 45% de los trabajadores del sector privado.

La economía está en una nueva recesión. ¿Qué medidas va tomar el Gobierno nacional para cambiar este rumbo? Julio fue el tercer mes consecutivo de caída. La actividad económica está 0,9% debajo de diciembre de 2024 El golpe es a la producción y la calidad de vida de las familias pic.twitter.com/FVU8IxomZJ

“Después de la caída brutal de 2024, la contracción continúa: la construcción sólo recuperó 1,5% en 2025 luego de caer más de 17% en 2024. La industria, por su parte, está 5,6% por debajo de diciembre 2024. Son miles de trabajadores que no recuperaron su trabajo”, escribió el ministro de Axel Kicillof en la red social X.

Finalmente, cuestionó con dureza la política económica de la administración libertaria. “El Gobierno de Milei decidió priorizar la especulación financiera y estas son las consecuencias: actividad estancada durante todo 2025, más cierres de empresas, pérdida de empleo y empeoramiento de las condiciones de vida”, indicó. (DIB)