viernes 26 de septiembre de 2025
26 de septiembre de 2025 - 15:42

¿Cómo es el "rulo" con el dólar MEP que llevó a Luis Caputo a volver a endurecer el cepo?

El BCRA obliga a esperar 90 días para comprar MEP a quienes accedan al oficial. La medida busca frenar el ‘puré’, que dejaba ganancias de hasta $250.000.

Por Agencia DIB
dolares

El equipo económico de Luis Caputo dio marcha atrás con la flexibilización cambiaria y reinstaló una de las restricciones más características del cepo: a partir de hoy, quienes compren dólar oficial no podrán operar dólares financieros, como el MEP, por 90 días. La medida, oficializada por el Banco Central, busca desarticular el "rulo" o "puré", una maniobra que permitía obtener ganancias inmediatas aprovechando la brecha entre cotizaciones.

Más noticias
El ministro de Economía, Luis Caputo. (Arcchivo)

Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió US$678 millones de las reservas para frenar la escalada del dólar.

El Banco Central vendió US$678 millones de las reservas para sostener el dólar

A través de la Comunicación "A" 8336, el BCRA dispuso que toda persona que acceda al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) deberá firmar una declaración jurada comprometiéndose a "no concertar (...) compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera" por los siguientes 90 días corridos.

La decisión del Gobierno responde directamente a la masificación de una "avivada" financiera que se había popularizado en las últimas semanas. La maniobra obligó al equipo económico a tomar una medida drástica para cortar la sangría de divisas que generaba este arbitraje.

El "rulo" consistía en comprar dólares en el mercado oficial, que el martes cotizaba a $1.385, y venderlos inmediatamente en un mercado más caro, como el paralelo ($1.410) o el MEP. Esta simple operación dejaba una ganancia de hasta $25 por dólar, lo que se traduce en $25.000 por cada USD 1.000, o $250.000 por el cupo de USD 10.000.

Un informe de iProfesional calculaba que una familia de cuatro integrantes podía llegar a generar una ganancia de entre $600.000 y $1.000.000 con esta operatoria, que si bien ya era ilegal en su pata de venta informal, ahora queda bloqueada en su circuito legal a través de la bolsa.

Temas
Ver más

Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

El Banco Central vendió US$678 millones de las reservas para sostener el dólar

El dólar y el Riesgo País cayeron después de los anuncios del Gobierno y el apoyo de Estados Unidos

Dólar: sigue la tendencia en baja y cerró en $1.385

Bajó el dólar y el Banco Central llevó a 25% las tasas de interés

Mauricio Macri, con los candidatos de PRO, negó diálogo con Javier Milei: "Hace más de un año no hablamos"

Milei rumbo a Estados Unidos: se reúne con Georgieva con Trump

"¡Qué olor a default!": el duro posteo de Cristina cuando se cumplen 100 días de su prisión domiciliaria

Milei confirmó en una entrevista que negocia un nuevo préstamo con el Tesoro de EE.UU.

Tensión: el Banco Central vendió US$ 379 millones y el Riesgo País superó los 1.400

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El ministro de Economía, Pablo López.

Desde la Provincia alertan que el país entró en una nueva recesión

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

De la UNLP a la NASA: un satélite creado por bonaerenses sobrevolará la Luna

De la UNLP a la NASA: un satélite creado por bonaerenses sobrevolará la Luna

Por  Agencia DIB