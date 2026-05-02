Polémica por los gastos en el exterior de funcionarios de la empresa pública que controla las centrales nucleares

Una planilla oficial anexa en el informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso, señala que funcionarios de la empresa estatal Nucleoelétrica (NASA) incurrieron en una serie de gastos en hoteles de lujo, peluquerías, negocios de ropa, discotecas en el exterior, e incluso retiraron dólares en efectivo de cajeros automáticos por un total superior a 55 millones de pesos, lo que motivó una serie de pedidos de informes por parte de la oposición y una respuesta de la empresa,q ue aforma que todo está dentro de lo que estipulan las normas.

El informe forma parte de las más de 1.900 páginas de documentación que el Ejecutivo giró al congreso como respuesta a las más de 4 mil preguntas que enviaron por escrito a Adorni en la previa a su primer informe constitucional sobre la marcha de la gestión, que además estuvo atravesado por las sospechas sobre el patrimonio del funcionario, objeto de una investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y dádivas.

En el caso de Nucleoléctrica, la compañía estatal que gestiona las centrales nucleares, los datos hacen referencia a la gestión de Hernán Reidel , un asesor cercano del presidente Javier Milei, con quien estaba escribiendo un libro o una tesis sobre economía, que renunció luego al cargo, tras conocerse denuncias sobre el supuesto pago de sobreprecios en la contratación de servicios de limpieza de las plantas generadores de energía.

Las denuncias abarcan el período que va desde marzo de 2025 a febrero de 2026 y se basan en una planilla corporativa de 58 páginas con todos los consumos, que hacen referencia a la cuenta 4338402. Se reveló tras un pedido de acceso a la información de la diputada kirchnerista Florencia Carignano.

El detalle de algunos gastos

En el listado corporativo aparecen todo tipo de consumos, pero uno de los que más se repite es el de las compras en free shops. Solo en el del aeropuerto de Ezeiza hay 35 consumos por un total de US$ 4.425. Pero también aparecen en otros aeropuertos del mundo. Hay gastos en Corea del Sur el 16 de agosto de 2025 por US$ 256 y ese mismo día otro en el free shop Heinmann, que opera aeropuertos en Alemania, Austria e Italia, por US$133,69.

Los consumos también abarcan el rubro textil. Hay compras en la tienda de ropa económica Primark, en Madrid, por 178 dólares en dos operaciones y también gastos en la tienda Decathlon de esa ciudad. En total suman cuatro compras en diferentes fechas por US$ 497,96. En España también hay gastos en el restaurante La Taberna Española por US$ 29,64, en el Supermercado Reyes por US$ 22,37 en el Metro de Madrid y en las tiendas El Corte Inglés por US$ 283.38, entre otros gastos.

En España, el 26 de octubre de 2025, se registraron en la tarjeta corporativa dos pagos a Pub El Pirata por US$765. Y el mismo día aparecen gastos en el supermercado Aldi Mendez Alvaro, un supermercado. El 6 de noviembre, también en Madrid, figuran un consumo en la peluquería S Bossi Peluqueros SL por US$ 22. Los funcionarios, que no están identificados en el registro de gastos, se alojaron durante esa estadía española en el hotel Vincci Capitol, ubicado sobre la Gran Via. Pagaron, según el resumen, US$ 2079,17.

Uno de los gastos que más llama la atención, ya que no estaría tipificado en el rubro de la empresa estatal, fue el que se destinó a Mar y Sombra SL. El 13 y 14 de septiembre de 2025, se realizaron 13 pagos a esa empresa ubicada en Valencia que ofrece servicios de playa. En Valencia hay centrales nucleares y a esa ciudad viajaron técnicos de Nucleoeléctrica para dar servicios a diferentes empresas, no solo en Valencia sino también en Madrid.

La respuesta oficial

Reidel salió a despegarse de la situación. "Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas ni servicio de playa ni free shop ni nada. Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. Intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta. Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso", expresó en su cuenta de la red social X.

Fuente de la compañía citadas por el diario Clarín indicaron por su parte que los técnicos que viajan tienen viáticos que deben justificarlos y superar unha auditoría. Y que lo gastos corresponden a "103 tarjetas corporativas" y que estaban en sintonía con la Decisión Administrativa 888/2024 que fijaba, para la categoría más alta en destinos europeos, un tope de gasto diario de 188 euros en viáticos y unos 388 euros diarios en alojamiento.

Fuente: Agencia DIB.