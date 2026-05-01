viernes 01 de mayo de 2026
1 de mayo de 2026 - 12:28

Día del Trabajador: mensaje autorreferencial de Milei y contra "el ajuste" de Kicillof

El Presidente envió un mensaje con una producción que lo tiene a él como protagonista. El gobernador llamó a construir una alternativa de futuro.

Por Agencia DIB
Javier Milei y su mensaje por el Día del Trabajador.

Javier Milei y su mensaje por el Día del Trabajador.

El presidente Javier Milei difundió un video por el Día del Trabajador en el que a través de una animación de un personaje del clásico juego de ladrillos de plástico lo tiene como protagonista. Mientras que el gobernador Axel Kicillof apuntó contra los que sufren el ajuste y dijo que no le darán la espalda.

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El video de Milei se basa sobre un personaje de Lego que tiene el rostro del propio Presidente, viste traje y corbata, y realiza una construcción. En los ladrillos celestes y blancos que utiliza y terminan conformando la silueta geográfica de la Argentina, se leen las leyendas “Más Libertad”, “Baja Inflación”, “Menos Ministerios”, “Reforma Laboral”, “Apertura Económica” y “Fin de los piquetes”.

Finalmente, aparecen dos mensajes como cierre de la producción audiovisual: “Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez” y “Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei”.

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El video fue acompañado por un mensaje del jefe de Estado en redes sociales: “Feliz Día del Trabajador. MAGA! VLLC!”. “MAGA” hace referencia al eslogan “Make Argentina Great Again” (“Hacer Argentina grande otra vez”). Y “VLLC” significa “Viva la libertad, carajo”.

El mensaje de Axel Kicillof por el Día del Trabajador

Minutos antes, Kicillof también dejó un mensaje pero apuntó contra las políticas económicas libertarias y le habló a los sectores castigados. Con el foco puesto en los "jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar" y los "trabajadores despedidos", el gobernador aseguró que no les va "a dar la espalda" frente al modelo libertario.

A través de su cuenta de X, publicó su mensaje dedicado particularmente a los trabajadores, a los jóvenes y a los empresarios pymes desplazados por las políticas de ajuste y liberación de las importaciones.

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"A los comerciantes y empresarios pyme; a los jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar; a los trabajadores despedidos y a los que se esfuerzan todos los días para salir adelante en esta Argentina desigual donde ganan unos pocos mientras la enorme mayoría la pasa cada vez peor", apuntó Kicillof.

Asimismo planteó en su texto la búsqueda de una "alternativa" hacia el futuro, un fragmento que comienza a leerse en clave electoral con vistas a las presidenciales de 2027. "A todos ellos quiero decirles que no les vamos a dar la espalda y, aunque quieran convencernos de que no hay alternativa, vamos a construir ese futuro posible en el que nuestro pueblo trabajador pueda vivir mejor", enfatizó.

Fuente: Agencia DIB

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