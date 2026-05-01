Escuelas: el Gobierno bonaerense invierte 1,8 mil millones de pesos en obras de gas

A poco de la llegada del invierno el Gobierno bonaerense realiza una inversión en escuelas de los 135 distritos bonaerenses para optimizar las instalaciones de gas y garantizar espacios seguros para estudiantes y trabajadores de instituciones educativas.

Con una partida de 1,8 mil millones de pesos, la gestión provincial "lleva adelante un conjunto de intervenciones orientadas a optimizar las instalaciones de gas y realizar pruebas de seguridad en establecimientos educativos, con el objetivo de garantizar espacios adecuados, seguros y en condiciones para el desarrollo de las actividades pedagógicas", indicó un comunicado de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Puntualmente, las obras incluyen la renovación de redes de gas , adecuación de calefactores , realización de pruebas de hermeticidad, instalación de nuevos artefactos y la puesta a punto de las instalaciones existentes. Las acciones se desarrollan a partir de relevamientos técnicos realizados desde los Consejos Escolares, en el marco de una política sostenida de mejora de la infraestructura educativa, apuntaron desde la cartera educativa.

Prioridades

Las medidas apuntan a dar respuesta a una de las necesidades prioritarias del sistema educativo: garantizar condiciones seguras de calefacción durante los meses de bajas temperaturas. En este sentido, se establecieron criterios de prioridad para intervenir en aquellas instituciones que presentaban mayores niveles de necesidad o requerían adecuaciones estructurales para su correcto funcionamiento.

La directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, expresó: “Esta asignación hay que ponerla en relación con la que realizamos en febrero para el inicio de las clases; en este caso va a permitir que las escuelas ingresen a la temporada de mayores fríos en buenas condiciones de seguridad y comodidad. Con estos fondos se definen localmente intervenciones que permiten que cada escuela cuente con instalaciones adecuadas para transitar el invierno y sostener la continuidad pedagógica en todo el territorio. Mejorar los sistemas de calefacción es también cuidar a estudiantes, docentes y auxiliares”.

Con esta inversión, el Estado provincial da continuidad a un plan de trabajo sostenido que se implementa año a año, orientado a mejorar las condiciones de calefacción en las escuelas, consolidando su compromiso con la educación pública a través de acciones concretas, planificación y presencia territorial.

Fuente: Agencia DIB