viernes 01 de mayo de 2026
1 de mayo de 2026 - 15:01

Escuelas: el Gobierno bonaerense invierte 1,8 mil millones de pesos en obras de gas

El Estado provincial da continuidad a un plan de trabajo, orientado a mejorar las condiciones de calefacción en las escuelas, así como de seguridad edilicia y de continuidad pedagógica para estudiantes y trabajadores de la educación.

Por Agencia DIB
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A poco de la llegada del invierno el Gobierno bonaerense realiza una inversión en escuelas de los 135 distritos bonaerenses para optimizar las instalaciones de gas y garantizar espacios seguros para estudiantes y trabajadores de instituciones educativas.

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Con una partida de 1,8 mil millones de pesos, la gestión provincial "lleva adelante un conjunto de intervenciones orientadas a optimizar las instalaciones de gas y realizar pruebas de seguridad en establecimientos educativos, con el objetivo de garantizar espacios adecuados, seguros y en condiciones para el desarrollo de las actividades pedagógicas", indicó un comunicado de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Puntualmente, las obras incluyen la renovación de redes de gas, adecuación de calefactores, realización de pruebas de hermeticidad, instalación de nuevos artefactos y la puesta a punto de las instalaciones existentes. Las acciones se desarrollan a partir de relevamientos técnicos realizados desde los Consejos Escolares, en el marco de una política sostenida de mejora de la infraestructura educativa, apuntaron desde la cartera educativa.

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Prioridades

Las medidas apuntan a dar respuesta a una de las necesidades prioritarias del sistema educativo: garantizar condiciones seguras de calefacción durante los meses de bajas temperaturas. En este sentido, se establecieron criterios de prioridad para intervenir en aquellas instituciones que presentaban mayores niveles de necesidad o requerían adecuaciones estructurales para su correcto funcionamiento.

La directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, expresó: “Esta asignación hay que ponerla en relación con la que realizamos en febrero para el inicio de las clases; en este caso va a permitir que las escuelas ingresen a la temporada de mayores fríos en buenas condiciones de seguridad y comodidad. Con estos fondos se definen localmente intervenciones que permiten que cada escuela cuente con instalaciones adecuadas para transitar el invierno y sostener la continuidad pedagógica en todo el territorio. Mejorar los sistemas de calefacción es también cuidar a estudiantes, docentes y auxiliares”.

Con esta inversión, el Estado provincial da continuidad a un plan de trabajo sostenido que se implementa año a año, orientado a mejorar las condiciones de calefacción en las escuelas, consolidando su compromiso con la educación pública a través de acciones concretas, planificación y presencia territorial.

Fuente: Agencia DIB

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