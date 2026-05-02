"Primero las ideas": el peronismo federal se reunió en Parque Norte para construir "una alternativa nacional"

El peronismo realizó este 1° de mayo una convocatoria bajo la consigna “Primero las ideas” en Parque Norte , con el objetivo de abrir un proceso de debate interno y avanzar en la construcción de una alternativa nacional “con protagonismo de las provincias” al Gobierno de Javier Milei . El encuentro, llamado “El peronismo debate para ser alternativa nacional” , reunió a más de 4.000 participantes, entre los que se ubicaron 20 legisladores nacionales, 70 intendentes y dirigentes de distintas provincias.

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Según destacaron los organizadores, “la jornada dejó una señal política clara: la necesidad de avanzar en la construcción de un peronismo con base territorial, representativo de la Argentina productiva y con protagonismo de las provincias, descentrando el debate político de la lógica del AMBA ”.

Luego de la jornada de debates y durante su intervención en el escenario principal, el auditor general de la Nación, Juan Manuel Olmos , sostuvo: “ Hay que discutir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas . Esto no es en contra de ningún compañero ni ninguna compañera, es un proceso colectivo de debate transversal y federal”. Y agregó: “ A nosotros no nos molestan las formas de Milei; lo que nos duele es que la gente se esté quedando sin trabajo, que cierren las empresas y que los argentinos no lleguen a fin de mes ”.

Finalmente, afirmó: “El peronismo se tiene que transformar de oposición en alternativa para volver a gobernar la Argentina”.

“No creemos en el superávit trucho de Milei”

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, explicó por su parte que “con este encuentro queremos poner en discusión los valores que el peronismo debe representar: el federalismo, la producción, el trabajo y, sobre todo, la mejora concreta en la vida de la gente”.

Y advirtió: “Milei no está buscando poner en práctica un programa económico, está imponiendo un modelo social con una fuerte desigualdad, sin industria y sin clase media. Nosotros creemos en el superávit, pero no el trucho de (el presidente) Javier Milei sino el de Néstor con la economía creciendo y generando puestos de trabajo”.

“Una piedra fundacional”

En su parlamento, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz afirmó que la fecha del encuentro, el 1° de mayo, “debe ser una piedra fundacional para reconstruir una alternativa en la Argentina” y remarcó que “venimos a ratificar eso que Juan Domingo Perón nos grabó a fuego: gobernar es generar trabajo”.

En ese sentido, dijo que “hay millones de argentinos esperando pan, trabajo, esperanza y futuro”, y sostuvo que el peronismo debe volver a ser “la herramienta que ordene la vida cotidiana y recupere la dignidad de nuestro pueblo”.

Además, llamó a “construir un peronismo que convoque, debata y genere nuevos liderazgos”, con “un oído en el pueblo y otro en nuestras convicciones”, para luego plantear la necesidad de consolidar “un peronismo federal, abierto y con coraje, que vuelva a ser una esperanza concreta y una alternativa de gobierno”.

“Queremos invitar a todos los argentinos y argentinas que sueñan con vivir un futuro diferente a esta pesadilla, a que vengan a El Peronismo Debate para acompañarnos juntos a dónde queremos ir”, aseveró.

“Mirada individualista”

Finalmente, el intendente de Pilar, Federico Achával, cuestionó al Gobierno de Javier Milei por promover una “mirada individualista que fragmenta a la sociedad” y contrapuso la visión del peronismo: “Tenemos la necesidad de recuperar la política como herramienta de transformación real, capaz de dar respuestas a los problemas cotidianos de los argentinos, y de construir un proyecto de país federal, productivo y nacional”.

Finalmente, remarcó que “el peronismo tiene la responsabilidad de debatir con sentido, poniendo siempre en el centro la causa del pueblo argentino, la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo”.

También tomaron la palabra los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola y Cristian Jerónimo; los legisladores nacionales Ernesto Pipo Ali (San Luis), Juan Pablo Luque (Chubut), Marcelo Lewandosky (Santa Fe), Pablo Yedlin (Tucumán) y de manera virtual Emir Félix (Mendoza). Además, los intendentes Martín Pérez (Río Grande - Tierra del Fuego), Pablo Corsalini (Pérez - Santa Fe), Gisela Barrionuevo (Santa Eufemia - Córdoba), Belén Abdala (Forres - Santiago del Estero), Pablo Grasso (Río Gallegos - Santa Cruz) y Rosario Romero (Paraná - Entre Ríos).

Los debates

Durante la jornada se desarrollaron tres paneles temáticos denominados “Desarrollo federal sostenible”, “Trabajo y Producción” y “Economía con inclusión”, en los que se debatieron propuestas concretas para la coyuntura y una mirada estratégica hacia el futuro.

En el panel temático de “Trabajo y Producción", el eje estuvo puesto en la recuperación del entramado productivo, la defensa del empleo y el acompañamiento a las pymes y economías regionales.

Por su parte, el panel de “Economía con inclusión” abordó la necesidad de construir un esquema macroeconómico ordenado, con equilibrio fiscal, previsibilidad y reglas claras para las inversiones, revisión de retenciones pero con centralidad en el desarrollo productivo y la inclusión social. También se discutieron lineamientos sobre comercio exterior, tarifas y una estrategia sostenible de negociación con el Fondo Monetario Internacional.

En ese marco, en “Desarrollo Federal Sostenible” se planteó la necesidad de un crecimiento equilibrado entre regiones, fortaleciendo economías locales e infraestructura.

“El encuentro dejó un mensaje nítido: la reconstrucción de una alternativa nacional empieza por las ideas, con una mirada federal, productiva y con vocación de representar a las grandes mayorías”, cierra el comunicado del encuentro.

Fuente: Agencia DIB