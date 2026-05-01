viernes 01 de mayo de 2026
1 de mayo de 2026 - 20:25

El Gobierno reabre la sala de periodistas de Casa Rosada y habrá "más controles"

La decisión fue tomada tras un encuentro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con Karina Milei.

Por Agencia DIB
La Casa Rosada, sede del Gobierno argentino.

La Casa Rosada, sede del Gobierno argentino.

DIB | Marcelo Metayer

El Gobierno confirmó que la semana próxima reabrirá la sala de periodistas de la Casa Rosada luego de una semana en la que estuvo cerrada. La decisión habría sido definida entre el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

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La sala se abrirá tras la denuncia que la Casa Militar presentó por el informe del canal TN, que habrían sido tomadas con unos anteojos inteligentes y, supuestamente, sin previo aviso. Precisamente, en referencia a la filmación de TN, desde el Gobierno destacaron como irregularidad el uso de ese dispositivo de filmación. “Eso nunca se había hecho y esa es la violación”, alegaron.

En tanto, según trascendió, mientras estuvo bloqueado el acceso a periodistas hubo una “revisión de sistemas de vigilancia, equipos de control y dispositivos de comunicación, entre otros”.

Según expresó La Nación, no hubo sanciones contra los responsables de la seguridad en la Casa Rosada, pero sí se decidió endurecer controles y se sumarían restricciones dentro del edificio.

Adorni, otra vez vocero

En tanto, según trascendió, Adorni volverá a dar conferencias de prensa. En el Gobierno informaron que esa decisión la tomó él luego de su presentación ante el Congreso para dar su primer informe de gestión como Jefe de Gabinete, a casi seis meses de haber asumido en el cargo en reemplazo de Guillermo Francos.

La última conferencia de Adorni había sido el pasado 25 de marzo, poco después de que se conocieran las primeras revelaciones sobre sus viajes y los nuevos bienes que componen su patrimonio.

Fuete: Agencia DIB

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