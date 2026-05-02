sábado 02 de mayo de 2026
2 de mayo de 2026 - 13:36

Más de 40 mil personas visitaron la Fiesta del Costillar Criollo en Uribelarrea

La celebración se desarrolló en el predio de la Sociedad de Fomento y contó con el acompañamiento del Gobierno Municipal. Hubo números musicales y artesanos.

Por Agencia DIB
La Fiesta del Costillar Criollo reunió a 40 mil personas en Uribelarrea.

La Fiesta del Costillar Criollo reunió a 40 mil personas en Uribelarrea.

Prensa Cañuelas
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La cuarta edición de la Fiesta del Costillar Criollo convocó este 1° de mayo a más de 40 mil personas en la localidad de Uribelarrea, en el partido de Cañuelas, en una jornada que volvió a posicionar al evento como uno de los principales atractivos turísticos y gastronómicos de la región en el Día del Trabajador.

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La celebración -organizada por emprendedores gastronómicos locales- se desarrolló en el predio de la Sociedad de Fomento y contó con el acompañamiento del Gobierno Municipal, que sumó una variada propuesta cultural a lo largo de toda la jornada, con la colaboración del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires en la oferta artística.

Grilla artística

El escenario principal ofreció una grilla artística que incluyó el Taller de Folklore Niños de Uribelarrea, el Ensamble de Folklore, Los Guerreros Chamamé, La Brújula, Jaleri, Folclore Trío, La Cyber Band, Santiago Quiroz, Los Ammán y el cierre a cargo de Emi Corbalán.

Como parte de la propuesta, participaron también más de 140 artesanos coordinados por la Dirección de Ferias del Municipio, que consolidó así un espacio de promoción para productores y emprendedores locales.

Además, el canal oficial de streaming del Gobierno Municipal, “Dulce de Leche Stream”, transmitió en vivo los espectáculos y realizó entrevistas a artistas y emprendedores.

Visitas

La intendenta municipal Marisa Fassi visitó la fiesta acompañada por el parlamentario del Mercosur Gustavo Arrieta, la directora del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza y la presidenta del Concejo Deliberante de San Vicente Daniela Lasalle. Durante la recorrida dialogaron con emprendedores, visitaron los puestos gastronómicos y participaron de entrevistas en el espacio de streaming.

En ese marco, Fassi saludó a los trabajadores en su día, y tuvo un mensaje especial para quienes se encuentran sin trabajo en el actual contexto económico. Asimismo, destacó el rol de las fiestas populares como motor para fortalecer las economías locales y acompañar el desarrollo de los emprendedores.

Impacto económico

Más allá de los organizadores y participantes directos, el evento tuvo un fuerte impacto económico en toda la comunidad. La magnitud de la convocatoria impulsó al máximo la actividad gastronómica y hotelera de Uribelarrea, con un ingreso estimado en 1.500 millones de pesos, generado mayoritariamente por visitantes provenientes de otros distritos.

El evento volvió a generar un importante movimiento en toda la localidad, con impacto directo en la actividad comercial, turística y gastronómica. Esto consolida a Uribelarrea como un destino elegido para este tipo de celebraciones.

Fuente: Agencia DIB

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