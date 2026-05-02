Adorni confirmó que denunciará penalmente al diputado Tailhade por espionaje ilegal

Manuel Adorni confirmó que denunciará al diputado nacional Rodolfo Tailhade, de Unión por la Patria, por presunto espionaje ilegal luego de que el legisladore asegurara que la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, pagó en efectivo un viaje al exterior para un grupo de amigas y también usó autos y custodia oficial para actividades personales fuera de protocolo.

Tailhade, que fue director de contra inteligencia de la AFI durante el último gobierno de Cristina Kirchner, dio a conocer los datos en un canal de streaming y en el marco de las preguntas que la oposición le hizo a Adorni durante su informe sobre la marcha del gobierno ante el Congreso y en ese momento el jefe de Gabinete dio a entender que lo espían.

Ahora, Adorni confirmó que avanzará en una denuncia penal contra Tailhade. "Está claro que tenía detalles de movimientos míos y de mi familia, de una procedencia que hay que explicar , pero es un tema que el gobierno hará una denuncia correspondiente porque todos los funcionarios están en peligro de ser espiados", dijo el exvocero.

El diputado había dicho en una entrevista que Angeletti viajó con cinco amigas a España. “Doce días se tomó la señora Angeletti de Adorni. Fue con cinco mamis del colegio. ¿Qué me cuenta el contacto que me escribe? Que los pasajes los pagó todos Bettina, que todas fueron en primera clase y que la estadía también la pagó Bettina ”, detalló.

La referencia a Tailhade que alguien le escribió para contarle fue un modo de desviar la sospecha de que contó con información de espionaje interno: él asegura que le escribieron a Instagram para darle la información. Adorni no negó el viaje, pero desmintió un aspecto clave: dijo que no lo pagó su esposa.

La otra acusación, hecha en el Congreso, tiene que ver con el supuesto uso de los autos y la custodia oficial para fines personales por parte de Angeletti, entre otros destinos para llevarla y traerla de madrugada de un conocido bar de Palermo. Adorni apuntó sobre todo a este dato en su acusación de espionaje, mientras que Tahilade habla de una investigación periodística.

El diputado incluso respondió a un posteo en X del presidente Javier Milei en el que irónicamente le agradeció "por reconocer que lo de la custodia ilegal de la esposa de Adorni fue una investigación periodística y no espionaje".

Incluso, apuntó que el jefe de Gabinete también "le mintió a su hermana cuando le dijo 'ahora sí, no hay nada más'" y enigmático agregó que "hay mucho, mucho más que los 10 minutos que me dieron para hablar en el recinto", a la vez que reveló que la esposa de Adorni "le contó a medio mundo de la comitiva paralela en el viaje a Nueva York, donde no sólo fue ella sino también su fotógrafo personal que además es ñoqui de la Secretaría de Comunicación".

"Sáquese para cuidarse, Presidente", añadió Tailhade a modo de consejo y al cierre de su mensaje afirmó: "Espero con impaciencia -no exenta de entusiasmo- la denuncia penal en mi contra por espionaje ilegal".

Fuente: Agencia DIB.