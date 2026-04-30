viernes 01 de mayo de 2026
30 de abril de 2026 - 20:20

Empleo público nacional: en marzo la dotación bajó otro 0,3%

Según el Indec, la dotación total de personal en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado registró en marzo una caída del 0,3% respecto de febrero y una baja interanual del 6,2%.

Por Agencia DIB
La política de empleo público de la Casa Rosada.

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La dotación total de personal en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se ubicó en 276.104 personas en marzo de este año, lo que implicó una caída del 0,3% respecto de febrero y una baja interanual del 6,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.

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Los datos fueron difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su informe mensual sobre el empleo en el sector público. El relevamiento abarca a la administración pública nacional y a las empresas y sociedades con participación estatal.

Dentro del total, la administración pública nacional concentró 187.734 trabajadores, mientras que las empresas y sociedades del Estado sumaron 88.370 personas. En ambos casos se observaron variaciones mensuales negativas: -0,3% en el primer segmento y -0,4% en el segundo.

Al interior de la administración pública, la mayor dotación correspondió a la administración descentralizada, con 113.788 personas. Le siguieron la administración centralizada, con 38.965, y la desconcentrada, con 21.047 agentes. Además, se contabilizaron 13.934 trabajadores en otros entes. En la comparación mensual, todas estas áreas mostraron descensos, con excepción de la administración desconcentrada, que creció 1,9%.

Empleo Público

En términos interanuales, el informe registró caídas en todos los segmentos. La administración pública nacional redujo su dotación un 6,3%, con bajas del 6,8% en la administración descentralizada, del 5,2% en la centralizada y del 7,7% en la desconcentrada. También se verificaron disminuciones en otros entes (-2,8%) y en empresas y sociedades (-6,2%).

El relevamiento incluyó a 123 entidades del sector público. De ese total, once no informaron su dotación correspondiente a marzo, por lo que se imputaron 6.957 puestos de trabajo, equivalentes al 2,5% del total.

La serie oficial muestra una tendencia descendente en los últimos meses: desde octubre de 2025, cuando la dotación total era de 282.573 personas, el número se redujo de manera sostenida hasta el nivel registrado en marzo de 2026.

Fuente: Agencia DIB

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