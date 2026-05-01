Walter Correa apuntó al Gobierno nacional: "Todos los días tenemos una situación de cierre y despidos""

En el Día del Trabajador, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa , expresó que desde la política "tenemos la obligación de discutir las necesidades de un trabajador y una trabajadora" en tanto sujeto social, sobre todo en un contexto donde "el Gobierno nacional no habla de trabajo, no hablade producción y mucho menos de los derechos de los trabajadores y trabajadoras".

En diálogo con Radio 10, Correa señaló con preocupación que en la provincia de Buenos Aires "la situación es sumamente compleja, difícil, sobre todo si vemos los datos de la industria ", ya que desde la gestión de Nación "nos tienen sometidos a un industricidio, que no tiene un dato alentador concreto de que se revierta".

El ministro dijo que, con el gobernador, Axel Kicillof , "hacemos hincapié en el esfuerzo de sostener, contener", pero en los últimos meses "todos los días tenemos una situación de cierre y despidos". En esa línea, analizó que primero se dio un proceso en el que las empresas y pymes tomaron distintas medidas, como "adelanto de vacaciones, reducción de jornadas y suspensiones", situación que "terminó hace cuatro meses ya que ahora tenemos directamente el cierre de las empresas y los despidos".

Asimismo, subrayó: "Nos duele mucho porque los compañeros y compañeras no son una planilla de Excel, son hijos, madres, padres, hermanos, hermanas".

Embed “Tenemos un gobierno que no habla de trabajo ni de derechos para los trabajadores”



️ Walter Correa, Ministro de Trabajo de PBA, a @fernandoborroni y equipo



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"Pre peronismo"

Consultado sobre la Ley de Modernización laboral que impulsa la gestión de Javier Milei Correa opinó que "desde la dictadura hasta acá, el poder por daño de un gobierno nunca tuvo tanta incidencia en Argentina apelando a la médula del pueblo argentino, los trabajadores y trabajadoras", y consideró que "esta pseudo modernización laboral se retrotrae al pre peronismo".

En tanto, sobre un posible cambio de la situación preocupante que advierte entre trabajadores y trabajadoras, el ministro expresó que "hay una reserva democrática del pueblo que se demostró el 24 de marzo, ayer con los compañeros de la CGT, de la CTA, que van a dar la pelea y la lucha". Y concluyó: "La pelea sería mucho más fácil si ponderamos en la agenda al sujeto trabajador, si la política empieza a discutir cómo se llena el changuito de supermercado y llegar a fin de mes, lo demás es secundario".

Fuente: Agencia DIB