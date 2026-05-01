viernes 01 de mayo de 2026
1 de mayo de 2026 - 17:18

Walter Correa apuntó al Gobierno nacional: "Todos los días tenemos una situación de cierre y despidos""

El ministro de Trabajo bonaerense mostró preocupación por la retracción de la industria y el aumento de cierre de empresas y sostuvo que la Ley de Modernización lleva al país a una situación de "pre peronismo".

Por Agencia DIB
El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.
El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

En el Día del Trabajador, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, expresó que desde la política "tenemos la obligación de discutir las necesidades de un trabajador y una trabajadora" en tanto sujeto social, sobre todo en un contexto donde "el Gobierno nacional no habla de trabajo, no hablade producción y mucho menos de los derechos de los trabajadores y trabajadoras".

Más noticias
frio fresca

El tiempo: ingresa un frente frío, bajan las temperaturas y se pronostican heladas
Las armas incautadas en un operativo sobre la Ruta Nacional 35, en el que dos hombres quedaron detenidos. 

Bahía Blanca: detuvieron a dos hombres con armas, vizcachas y sin los permisos correspondientes

En diálogo con Radio 10, Correa señaló con preocupación que en la provincia de Buenos Aires "la situación es sumamente compleja, difícil, sobre todo si vemos los datos de la industria", ya que desde la gestión de Nación "nos tienen sometidos a un industricidio, que no tiene un dato alentador concreto de que se revierta".

El ministro dijo que, con el gobernador, Axel Kicillof, "hacemos hincapié en el esfuerzo de sostener, contener", pero en los últimos meses "todos los días tenemos una situación de cierre y despidos". En esa línea, analizó que primero se dio un proceso en el que las empresas y pymes tomaron distintas medidas, como "adelanto de vacaciones, reducción de jornadas y suspensiones", situación que "terminó hace cuatro meses ya que ahora tenemos directamente el cierre de las empresas y los despidos".

Asimismo, subrayó: "Nos duele mucho porque los compañeros y compañeras no son una planilla de Excel, son hijos, madres, padres, hermanos, hermanas".

Embed

"Pre peronismo"

Consultado sobre la Ley de Modernización laboral que impulsa la gestión de Javier Milei Correa opinó que "desde la dictadura hasta acá, el poder por daño de un gobierno nunca tuvo tanta incidencia en Argentina apelando a la médula del pueblo argentino, los trabajadores y trabajadoras", y consideró que "esta pseudo modernización laboral se retrotrae al pre peronismo".

En tanto, sobre un posible cambio de la situación preocupante que advierte entre trabajadores y trabajadoras, el ministro expresó que "hay una reserva democrática del pueblo que se demostró el 24 de marzo, ayer con los compañeros de la CGT, de la CTA, que van a dar la pelea y la lucha". Y concluyó: "La pelea sería mucho más fácil si ponderamos en la agenda al sujeto trabajador, si la política empieza a discutir cómo se llena el changuito de supermercado y llegar a fin de mes, lo demás es secundario".

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El tiempo: ingresa un frente frío, bajan las temperaturas y se pronostican heladas

Bahía Blanca: detuvieron a dos hombres con armas, vizcachas y sin los permisos correspondientes

Crimen en un cotillón de La Plata: la víctima no tenía deuda de alquiler con el dueño del local

Trabajo y brecha de género: las mujeres cargan con más de una hora y media diaria en tareas de cuidado

Escuelas: el Gobierno bonaerense invierte 1,8 mil millones de pesos en obras de gas

Las multas de tránsito en la provincia suben un 17% para el próximo bimestre

Cuenta DNI: todos los descuentos del mes de mayo y cuotas sin interés con la app

Medicamentos bonaerenses: detalles de los 45 fármacos que llegarán a los municipios

Llegó mayo, por tres meses se suspende el MESA y crece la inquietud en los municipios

Centros TUMO: donde los chicos son dueños de su propio aprendizaje

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un operativo de control de tránsito.

Las multas de tránsito en la provincia suben un 17% para el próximo bimestre

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

frio fresca

El tiempo: ingresa un frente frío, bajan las temperaturas y se pronostican heladas