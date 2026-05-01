Manuel Adorni evitó dar detalles de su patrimonio y dejó en claro: "Jamás voy a renunciar"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , evitó este viernes dar detalles sobre su patrimonio y compra de propiedades, dijo que dará explicaciones cuando se lo pida la Justicia y reiteró que no piensa en renunciar por las denuncias en su contra.

“ Jamás ”, contestó al ser consultado sobre si en todo este tiempo pensó en dar un paso al costado. Y agregó: “ Jamás voy a ceder ante las presiones, ni el Presidente, ni Karina Milei, ni ninguno de los ministros ”.

El funcionario es investigado en la justicia por presunto enriquecimiento ilícito tras la adquisición de propiedades y la realización de viajes al exterior. Esta semana, negó las acusaciones ante el Congreso en su informe de gestión. Y este viernes habló en radio El Observador para ampliar su defensa: “ La causa no va a prosperar, no soy culpable, va a quedar todo demostrado en la Justicia ”.

“Las explicaciones hay que darlas en la Justicia. No tengo que justificar cosas que no están mal. Hicieron una carnicería mediática y les voy a demostrar que se equivocaron. A muchos no les importa la verdad, les importa el show mediático. Fueron 45 días de mentiras sistemáticas”, dijo Adorni.

Al ser consultado de dónde sacó el dinero para comprar las propiedades que posee junto a su esposa, Bettina Angeletti, el jefe de Gabinete, justificó: “No puedo interferir en causas judiciales. La causa no tiene gollete y no va a prosperar en términos de culpabilidad. No tiene ningún sustento. No quiero pecar en entrar a interferir pero yo lo dije en el final del informe, no sólo que no soy culpable sino que va a quedar comprobado en la Justicia. Y en el medio hubo un montón de mentiras, sacaron conclusiones equivocadas”.

La defensa de Manuel Adorni

Tras eso, negó versiones sobre una sociedad off shore con Marcelo Grandio, amigo suyo con quien viajó de vacaciones a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval en febrero. Sin embargo, no mencionó los contratos que tiene con la TV Pública, eje que el propio Adorni controla en el Gobierno.

“Son todas las denuncias que me fueron haciendo desde el principio, no tiene ningún sustento ninguna”, aseguró y confirmó que el Gobierno va a denunciar al legislador Rodolfo Tailhade por “espionaje”, ya que en el Congreso dio detalles de movimientos de su mujer junto a custodia oficial. Está claro que tenía detalles de movimientos míos y de mi familia de una procedencia sospechosa que tiene que explicar. Todos los funcionarios están en peligro de ser espiados. Hay una confusión entre la cosa pública y privada. Esto de estar viendo si un funcionario lleva a sus hijos o no al colegio es una barbaridad. La vida privada de las familias hay que respetarla porque no se sabe qué otros funcionarios han sido perseguidos para obtener información privada”, señaló.

También, el funcionario nacional, negó una propiedad en Martínez, algo que trascendió en su momento. No obstante, no le consultaron sobre la casa que adquirió Angeletti en el country Indio Cuá en 2024 que omitió de su declaración jurada anterior pero que incluyó un año más tarde en la nueva ante la Oficina Anticorrupción.

Fuente: Agencia DIB