Franco Colapinto: "Hay que mejorar el ritmo de carrera"

Colapinto terminó 10º en el Sprint de Miami.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se mostró molesto sobre la polémica largada y el roce con Lewis Hamilton en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami: “Perdí un par de posiciones y comprometí la carrera”. Luego de salir décimo y no sumar puntos, el oriundo de la localidad bonaerense de Pilar manifestó: “Vamos pateando por todos lados, muy poca tracción y sobrecalienta la rueda de atrás, hay que laburar para la Qually ahora sabiendo como fue la carrera de hoy y estar mejor mañana (cuando se corre la carrera principal)”.

El viernes, el piloto se había mostrado confiado con el octavo lugar en la clasificación. “El ritmo de carrera me costó mucho, no estuvimos bien y creo que puede venir un poco del alerón”, lamentó, a la vez que agregó: “Fue un buen día ayer, hoy costó un poco, hay que mejorar el ritmo de carrera para mañana”.

Carrera complicada En la primera curva, Colapinto quiso pelearle la posición al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al británico Lewis Hamilton (Ferrari), aunque perdió mucho tiempo en la batalla y fue superado por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien lo hizo caer al noveno lugar.

Pese a que mantuvo un ritmo muy constante casi sin cometer errores durante toda la carrera, Colapinto no se pudo acercar nunca a Gasly e incluso fue superado en la decimoséptima vuelta por el francés Isack Hadjar (Red Bull), por lo que finalmente cruzó la bandera a cuadros en el décimo lugar.

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