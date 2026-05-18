lunes 18 de mayo de 2026
18 de mayo de 2026 - 11:12

Cristian Ritondo puso en carrera a Mauricio Macri e insistió con Diego Santilli como candidato a gobernador

"Tiene que ser un ida y vuelta, no solamente pedirle al otro", dijo en respuesta a Martín Menem, quien criticó una posible candidatura de Macri.

Por Agencia DIB
Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense.
Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense.

El jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, puso en carrera a Mauricio Macri rumbo a 2027 al asegurar que es una figura que "pone al país por encima de sus ambiciones personales". Y volvió a destacar que Diego Santilli es el ideal para presidir una candidatura a gobernador en la provincia de Buenos Aires.

Más noticias
El expresidente Mauricio Macri. 

Macri relanzó el PRO, moderó críticas a Milei y se metió en la interna del PJ
El ex presidente Mauricio Macri. 

Macri sigue apostando a posicionar al PRO para 2027 y arma un acto en el conurbano

De esta manera, Ritondo rechazó las declaraciones de Martín Menem, quien consideró que si el expresidente fuera candidato en 2027 "le haría un favor al kirchnerismo". Al respecto, el funcionario del PRO lanzó: "Falta muchísimo para esa discusión y sería una irresponsabilidad darla hoy porque solo genera ruido".

Asimismo, en declaraciones a Radio Rivadavia destacó que Macri es un dirigente que demostró die que pone al país por encima de las ambiciones personales. “Lo hizo apoyando a este Gobierno antes de que fuera gobierno y apoyando como nunca un expresidente apoyó a otro partido", afirmó.

En ese sentido, consideró que hoy el rol de Macri "es liderar" el PRO, "recorrer el país y seguir construyendo". "Lo que venga después lo va a decidir él. Sin dudas va a ser pensando en que el país no vuelva para atrás. Confío en su decisión y especular desde otro lugar no es lo natural", agregó.

Ritondo aprovechó también para dejarle un mensaje al Gobierno: "Tiene que ser un ida y vuelta las relaciones, no solamente pedirle al otro. Mauricio siempre ha demostrado el menor egoísmo que he notado en la política argentina desde el '83 hasta ahora".

Por otra parte, el diputado nacional indicó que el ministro del Interior, Diego Santilli, "es el mejor para liderar el cambio que los bonaerenses necesitan para salir del abandono de Kicillof", actual gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Y si bien consideró que Santilli "es el indicado" para ser candidato a gobernador en 2027, "falta mucho para eso, el foco ahora está en mostrar que donde gobierna el PRO en la Provincia, la gente vive mejor", dijo. Además del “colorado”, el otro que suena con fuerza es Sebastián pareja, armador de La Libertad Avanza y hombre clave de Karina Milei.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Macri relanzó el PRO, moderó críticas a Milei y se metió en la interna del PJ

Macri sigue apostando a posicionar al PRO para 2027 y arma un acto en el conurbano

El PRO se distancia del Gobierno en medio de la crisis por Adorni

Hidrovía: el Gobierno ratificó a las dos firmas belgas que pugnan por la vía navegable

Grietas internas: Santiago Caputo expuso a Martín Menem y lo acusó de criticar con dureza al Gobierno

Aumenta el transporte público: tarifario completo para viajar en tren y en micro

Javier Milei contra el periodismo por José Luis Espert: "Le arruinaron la vida"

A la sombra de las encuestas, Macri le planteó la paritaria bonaerense a Milei y en el PJ asoma un triple acuerdo

Durísimo cruce en la interna libertaria: Caputo tildó de "gagá" a Martín Menem

IOMA: la oposición busca crear una comisión bicameral para auditar la transparencia en el manejo de la obra social

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El asesor presidencial, Santiago Caputo, protagonizó un contrapunto con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. 

Grietas internas: Santiago Caputo expuso a Martín Menem y lo acusó de criticar con dureza al Gobierno

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Kevin Martínez tenía 15 años y murió tras ser atropellado y golpeado por un vecino, mientras los médicos le realizaban las primeras curaciones. (Facebook)

Chascomús: un adolescente murió tras ser atropellado y un hombre lo golpeó cuando era asistido