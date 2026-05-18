Cristian Ritondo puso en carrera a Mauricio Macri e insistió con Diego Santilli como candidato a gobernador

El jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo , puso en carrera a Mauricio Macri rumbo a 2027 al asegurar que es una figura que "pone al país por encima de sus ambiciones personales". Y volvió a destacar que Diego Santilli es el ideal para presidir una candidatura a gobernador en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, Ritondo rechazó las declaraciones de Martín Menem , quien consideró que si el expresidente fuera candidato en 2027 "le haría un favor al kirchnerismo". Al respecto, el funcionario del PRO lanzó: "Falta muchísimo para esa discusión y sería una irresponsabilidad darla hoy porque solo genera ruido ".

Asimismo, en declaraciones a Radio Rivadavia destacó que Macri es un dirigente que demostró die que pone al país por encima de las ambiciones personales . “Lo hizo apoyando a este Gobierno antes de que fuera gobierno y apoyando como nunca un expresidente apoyó a otro partido", afirmó.

En ese sentido, consideró que hoy el rol de Macri "es liderar" el PRO, "recorrer el país y seguir construyendo". "Lo que venga después lo va a decidir él. Sin dudas va a ser pensando en que el país no vuelva para atrás . Confío en su decisión y especular desde otro lugar no es lo natural", agregó.

Ritondo aprovechó también para dejarle un mensaje al Gobierno: "Tiene que ser un ida y vuelta las relaciones, no solamente pedirle al otro. Mauricio siempre ha demostrado el menor egoísmo que he notado en la política argentina desde el '83 hasta ahora".

Por otra parte, el diputado nacional indicó que el ministro del Interior, Diego Santilli, "es el mejor para liderar el cambio que los bonaerenses necesitan para salir del abandono de Kicillof", actual gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Y si bien consideró que Santilli "es el indicado" para ser candidato a gobernador en 2027, "falta mucho para eso, el foco ahora está en mostrar que donde gobierna el PRO en la Provincia, la gente vive mejor", dijo. Además del “colorado”, el otro que suena con fuerza es Sebastián pareja, armador de La Libertad Avanza y hombre clave de Karina Milei.

Fuente: Agencia DIB