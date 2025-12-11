Fernando Gray recurrió a la Justicia para frenar la privatización de corredores viales

Fernando Gray dice que el valor de los peajes es "un despropósito".

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un recurso de amparo contra el procedimiento de privatización y el consecuente llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional de los corredores viales, tal como se anunció en la resolución 1843/2025.

“Presentamos este amparo -señaló Gray- para evitar que las y los bonaerenses deban afrontar un costo desmedido en los peajes, lo que impactará directamente en la economía de quienes usan a diario las rutas y autopistas para trabajar, estudiar, producir y transitar libremente”.

"Los costos de los peajes son un despropósito" “Asimismo -agregó el intendente-, avanzar en procesos de privatización sin un organismo regulador independiente puede derivar en prestaciones deficientes, prácticas monopólicas abusivas y falta de cumplimiento de las inversiones comprometidas, colocando la rentabilidad empresarial por encima del interés público.”

Con relación a los valores, Gray sostuvo: “Me preocupa el costo y la cantidad de peajes. Para ir desde Esteban Echeverría a CABA por autopista hay que pagar dos peajes. Y para ir de CABA a Bahía Blanca habrá que pagar ocho peajes, con un costo de $40.000 por tramo. Es, sencillamente, un despropósito.”

La resolución 1843/2025 dispone el inicio del procedimiento de privatización y el consecuente llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple. El Estado nacional fundamenta esta medida en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” N.º 27.742, que establece lineamientos para reorganizar la administración y optimizar la gestión pública. No obstante, dicha norma no autoriza avanzar en procesos de privatización no previstos, lo que podría implicar mayores costos para usuarios y consumidores, tal como ocurre en el Municipio de Esteban Echeverría. Fuente Agencia DIB

Para compartir en redes







