viernes 19 de diciembre de 2025
19 de diciembre de 2025 - 15:48

Fernando Gray: "Los sindicatos cumplen un rol fundamental en la defensa del empleo"

En el almuerzo de fin de año con dirigentes y trabajadores de Comercio en Morón, Fernando Gray destacó la importancia de velar por “la dignidad del trabajador”.

Fernando Gray en el almuerzo de fin de año en Morón.

Fernando Gray en el almuerzo de fin de año en Morón.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se reunió en la ciudad de Morón con integrantes del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de la Zona Oeste (SEOCA), y con trabajadoras y trabajadores del sector mercantil de la zona.

Más noticias
Fernando Gray dice que el valor de los peajes es un despropósito.

Fernando Gray recurrió a la Justicia para frenar la privatización de corredores viales
Un pasaje del plenario de comisiones en el cual se dictaminó la ley de glaciares. 

El Senado dio dictamen a la reforma de la Ley de Glaciares y el proyecto de Inocencia Fiscal

Durante el encuentro, Gray destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones gremiales. “Los sindicatos cumplen un rol fundamental en la defensa del empleo y la dignidad del trabajador. Estos espacios fortalecen la comunidad y el compromiso con una sociedad más justa”, señaló el intendente, en tiempos que el Gobierno nacional impulsa una reforma laboral.

El valor de los sindicatos

La actividad, encabezada por el secretario general de SEOCA, Julio Rubén Ledesma, se realizó en el Salón Le Parc, en Morón, como un espacio de encuentro y reconocimiento para trabajadores mercantiles.

El Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de la Zona Oeste, fundado el 20 de abril de 1946, brinda asesoramiento gremial y beneficios en educación, turismo, deporte y cultura a sus afiliadas y afiliados. Desde SEOCA destacaron el valor de compartir este tipo de actividades con las y los trabajadores y con representantes institucionales, y su compromiso con el diálogo, la unidad y la defensa de los derechos laborales.

Temas
Ver más

Fernando Gray recurrió a la Justicia para frenar la privatización de corredores viales

El Senado dio dictamen a la reforma de la Ley de Glaciares y el proyecto de Inocencia Fiscal

Susana González es la nueva presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata

Kicillof abre 2026 con una obra hídrica clave para el interior, y desafía a Milei: "el perro del hortelano"

Kicillof lanzó en Santa Clara del Mar "uno de los Operativos de Sol a Sol más grandes de la historia"

El Gobierno aprobó un préstamo de US$ 300 millones para "reordenar" los subsidios energéticos

El kirchnerismo redobla la presión sobre Magario y se tensa más la situación en el Senado

Tras el traspié en Diputados, el Gobierno va por cambios al Presupuesto en el Senado

No hay reforma laboral "express": Bullrich tuvo que postergar el tratamiento hasta el 10 de febrero

Espert, más complicado: le inhibieron los bienes y él cambio la versión sobre cómo compró la casa de Beccar

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno aprobó un préstamo para racionalizar los subsidios a la energía. 

El Gobierno aprobó un préstamo de US$ 300 millones para "reordenar" los subsidios energéticos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Profertil, la mayor productora de fertilizantes de la Argentina, oficializó un cambio clave en su estructura accionaria.

Agroindustria: la venta de Profertil, una operación clave para el sur bonaerense