Fernando Gray: "Los sindicatos cumplen un rol fundamental en la defensa del empleo"

Fernando Gray en el almuerzo de fin de año en Morón.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se reunió en la ciudad de Morón con integrantes del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de la Zona Oeste (SEOCA), y con trabajadoras y trabajadores del sector mercantil de la zona.

Durante el encuentro, Gray destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones gremiales. “Los sindicatos cumplen un rol fundamental en la defensa del empleo y la dignidad del trabajador. Estos espacios fortalecen la comunidad y el compromiso con una sociedad más justa”, señaló el intendente, en tiempos que el Gobierno nacional impulsa una reforma laboral.

El valor de los sindicatos La actividad, encabezada por el secretario general de SEOCA, Julio Rubén Ledesma, se realizó en el Salón Le Parc, en Morón, como un espacio de encuentro y reconocimiento para trabajadores mercantiles.

El Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de la Zona Oeste, fundado el 20 de abril de 1946, brinda asesoramiento gremial y beneficios en educación, turismo, deporte y cultura a sus afiliadas y afiliados. Desde SEOCA destacaron el valor de compartir este tipo de actividades con las y los trabajadores y con representantes institucionales, y su compromiso con el diálogo, la unidad y la defensa de los derechos laborales.

