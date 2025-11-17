Otros dos gobernadores visitaron Casa Rosada: ahora Leandro Zdero y Alberto Weretilneck

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a Diego Santilli y Manuel Adorni.

Los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, visitaron este lunes la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. El encuentro formó parte de la ronda de diálogo con las provincias en el marco de la negociación del Presupuesto 2026 y las reformas que el Gobierno prevé para la segunda etapa de la gestión de Javier Milei.

Durante la reunión, Zdero manifestó su apoyo al proyecto de Presupuesto y a la reforma laboral, al subrayar “la importancia de avanzar sin dilaciones en las transformaciones que demanda el país”. En el caso de Weretilneck, el intercambio permitió “alinear agendas y prioridades y abrir un camino de trabajo conjunto para acompañar las reformas que serán enviadas al Congreso”, señalaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas. “Coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación Nación–provincias” para impulsar medidas orientadas a fortalecer el desarrollo y la institucionalidad.

Axel Kicillof por ahora no En su primera semana de gestión, Santilli mantuvo varias reuniones con gobernadores y ahora busca completar los encuentros pendientes. Por el momento, aún no fueron convocados los mandatarios peronistas: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El objetivo del ministro del Interior es consolidar apoyos para aprobar el Presupuesto 2026 y avanzar con los proyectos de reforma laboral, penal y tributaria, en línea con el programa económico del Gobierno, enfocado en alcanzar y sostener el equilibrio fiscal. Hasta ahora, Santilli ya mantuvo encuentros con Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). (DIB)

