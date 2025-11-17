lunes 17 de noviembre de 2025
17 de noviembre de 2025 - 18:18

Otros dos gobernadores visitaron Casa Rosada: ahora Leandro Zdero y Alberto Weretilneck

Los mandatarios de Chaco y de Río Negro se reunieron ayer con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Por Agencia DIB
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a Diego Santilli y Manuel Adorni.

Durante la reunión, Zdero manifestó su apoyo al proyecto de Presupuesto y a la reforma laboral, al subrayar “la importancia de avanzar sin dilaciones en las transformaciones que demanda el país”. En el caso de Weretilneck, el intercambio permitió “alinear agendas y prioridades y abrir un camino de trabajo conjunto para acompañar las reformas que serán enviadas al Congreso”, señalaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas. “Coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación Nación–provincias” para impulsar medidas orientadas a fortalecer el desarrollo y la institucionalidad.

Leandro Zdero Diego Santilli Manuel Adorni
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, visitó Casa Rosada.

Axel Kicillof por ahora no

En su primera semana de gestión, Santilli mantuvo varias reuniones con gobernadores y ahora busca completar los encuentros pendientes. Por el momento, aún no fueron convocados los mandatarios peronistas: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El objetivo del ministro del Interior es consolidar apoyos para aprobar el Presupuesto 2026 y avanzar con los proyectos de reforma laboral, penal y tributaria, en línea con el programa económico del Gobierno, enfocado en alcanzar y sostener el equilibrio fiscal.

Hasta ahora, Santilli ya mantuvo encuentros con Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). (DIB)

