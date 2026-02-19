Otra vez hubo incidentes en la marcha: detenidos, y gases lacrimógenos en la plaza

Los disturbios frente al Congreso. DIB.

La segunda marcha de gremios y organizaciones sociales a la Plaza de los Dos Congresos volvió a derivar en incidentes entre grupos de manifestantes y policiales que custodiaban le Congreso que incluyeron intentos de derribar vallados de protección, acción de camiones hidrantes, disparos de balas de goma y detenidos.

Los hechos se produjeron después de las 16, cuando el grueso de la protesta ya se había desarrollado en forma pacífica y fueron protagonizados por un pequeño grupo de encapuchados que encendieron la mecha del choque con agresiones a la policía la gendarmería, que respondieron, lo que terminó ampliando los incidentes.

Todo comenzó luego de que se hubiesen retirado de la plaza las columnas principales de los gremios -las dos CTA y organizaciones del Frente de Sindicatos Unidos, donde participan Aceiteros, Bancarios y la UOM- y del paso de partidos de izquierda, como el PTS, que dejaron el lugar luego del discurso en el recinto de la diputada Miryam Bregman.

Vartias oledas de choques y detenidos Después de que los encapuchados arrojaran botellas contra la policía, los efectivos permanecieron primero inactivos -con un cordón espaciado tras las vallas- pero tras los primeros incidentes accionó un carro hidrante, que durante buena parte de la tarde descargó ráfagas de agua para desarmar el frente de la protesta, en varias oledadas de ataques y réplicas.

Hacia las s 18.30, luego de momentos de tensión, la Policía inició una avanzada con motos sobre la plaza que puso fin a lo que quedaba de la convocatoria. Hacia las 19 efectivos recorrían la plaza disuadiendo a manifestantes de no retomar la protesta, mientras en la cámara de Diputados se debatía el proyecto de ley. Las fuerzas federales anunciaron en un principio la detención de al menos cuatro manifestantes, tres varones y una mujer, a quienes acusará de “resistencia a la autoridad”. Luego el número fue elevado a siete detenidos. Fuente: Agencia DIB.

